11人組グローバルボーイズグループ・INIが20日、ブランドアンバサダーを務めるライフスタイルブランドの発表会に登場。郄塚大夢さん（26）が、心が潤った瞬間を明かしました。

INIが登場したのは、『＆be』の『ベースメイクリニューアル第2弾発表会』です。

新商品の特徴にちなみ、“心が潤った瞬間”を聞かれた郄塚さん。フリップで“（メンバーの）豊凡がうちに遊びに来た！”と回答。「僕のおうちに最近豊凡が初めて遊びに来まして。海水魚のクマノミを飼っているんですけど、その子とご対面をしている豊凡の姿がかわいいなぁと思いながら後ろからずっと眺めてて」と語りました。

それを聞いた許豊凡さん（27）は、「（家が）すごいんですよ。植物もめっちゃたくさんあるし、熱帯魚も水槽ちゃんと作って。家じゃないみたい。そういう博物館みたい 」と明かしました。

また、郄塚さんは、「ソファで横になって豊凡が。だいぶくつろいでて、うれしかったのよ、ほんとに。すごいくつろいでくれてる〜って」と笑顔で話しました。

また、イベントでは8月が誕生日のメンバー・藤牧京介さん（26）と池粼理人さん（23）にケーキが贈られるサプライズが。2人はメンバーカラーの青とネイビーで飾られたケーキに喜びを見せました。