¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û£±£¸ºÐ¤ÎÍùÆî¤¬¤Ê¤Ä¤Ý¤¤·âÇË¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ª¡Ö»ä¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Í¤¨¤«¤é¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ËÂ°¤¹¤ëÍùÆî¡Ê£±£¸¡Ë¤¬¡¢²Æ¤Îº×Åµ¡Ö£µ¡ú£Ó£Ô£Á£Ò¡¡£Ç£Ð¡×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Ê£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¡Ê£³£°¡Ë¤ò·âÇË¤·¤Æ¡¢½à·è¾¡¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¡¦ÂçÅÄ¶èÁí¹çÂÎ°é´Û¡Ë¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¤Ç¤Ï¡¢¸µ£×£×£Å¤Î¥Ö¥ì¥¢¡¦¥À¥Ù¥ó¥Ü¡¼¥È¤³¤È¥Ó¡¼¡¦¥×¥ì¥¹¥È¥ê¡¼¤ò·ãÆ®¤ÎËö¤Ë£±£±Ê¬£²£¹ÉÃ¡¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Ê¥¤¥Õ¼°¥¨¥Ó¸Ç¤á¤Ç´Ý¤á¹þ¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¥ì¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¥º£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯£±°ÌÆÍÇË¤Î¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ËÂÐ¤·¡¢ÍùÆî¤ÏÆ±£³°Ì¤Ç¿Ê½Ð¡££±£°Æü²¬»³Âç²ñ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ç¤ÏÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å¤Ë¡¢ÍùÆî¤Ï¤³¤ÎÆü£²»î¹çÌÜ¤À¡£ÉÔÍø¤ÊºàÎÁ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½øÈ×¤ËÎã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ø¥¤¥È¤ÎÅáÍå¥Ê¥Ä¥³¤é¤¬¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ò°ú¤¤Ä¤±¤¿¡£¤³¤Î·ä¤Ë¾ì³°¤Ç¥Ñ¥¤¥×¥¤¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î±¦ÏÓ¤òÅ´Ãì¤ËÂÇ¤Á¤Ä¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤¬Âç¤¤¯Î®¤ì¤òÊÑ¤¨¤¿¡£¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î¶¯Îõ¤Ê¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¢¤Ý¤¤¼Î¤Æ¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Õ¥§¥¢¥ê¥ó¥°¥ê¥Õ¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ¤â¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¡£¤³¤ó¿È¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥ë¡ÊÊÑ·¿¥´¥ê¡¼¥Ü¥à¡Ë¤Ç¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î´éÌÌ¤ò¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢°ìµ¤¤ËÁ´³«¡£¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÒÄ¸Ç¤á¤ÇÊá³Í¤·¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Î±¦ÏÓ¤ò¤°¤¤¤°¤¤¹Ê¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤ÏÉ¬»à¤ËÆ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢±¦ÏÓ¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÇÊÖ¤»¤Ê¤¤¡£ÍùÆî¤Ï²óÅ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ï¥¤¥É¥ì¥ó¥¸¥¢¡ÊÊÑ·¿¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÒÄ¸Ç¤á¡Ë¤Ç¤¬¤Ã¤Á¤ê¡£±¦ÏÓ¤È±¦µÓ¤ò·è¤á¤ë¤È£±£³Ê¬£²£±ÉÃ¡¢¤Ê¤Ä¤Ý¤¤¤Ï¤¿¤Þ¤é¤º¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¡££±£¸ºÐ¤¬¸µ¥ï¥ó¥À¡¼²¦¼Ô¤òÇË¤ê¡¢¥Ù¥¹¥È£´¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡½à·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤Î¾åÃ«º»Ìï¤ò²¼¤·¤¿£Á£Ú£Í¤È·ãÆÍ¤¹¤ë¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¥Ù¥¹¥È£´¤Ë»Ä¤Ã¤¿°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¡¢ÅÏÊÕÅí¡¢£Á£Ú£Í¤éÇ¯¾å¤ò¥ê¥ó¥°¤Ë¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢Æ²¡¹¤ÎÍ¥¾¡Àë¸À¤ò¤Ö¤Á¤«¤Þ¤·¤¿¡£½é½Ð¾ìÍ¥¾¡¤ËºÇÇ¯¾¯£Ö¤Î°Î¶È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö£·Ç¯´Ö¡¢¤º¤Ã¤È½Ð¤é¤ì¤º¤Ë²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡ª¡¡»ä¤Ï²ñ¼Ò¤Î¸¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Í¤¨¤«¤é¡£·ù¤Ê¤³¤È¤Ï¤É¤ó¤É¤ó·ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ì¤¬£±£¸ºÐ¡¢»ä¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤À¡×¤È·è°ÕÉ½ÌÀ¤À¡£
¡¡´Ñ½°¤«¤é³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤Î¡Ö¥ê¥Ê¡ª¡¡¥ê¥Ê¡ª¡×¥Á¥ã¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¤È¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂçÅÄ¶è¤â»ä¤¬Í¥¾¡¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤ªÁ°¤é¡¢¸«¤ËÍè¤¤¡ª¡¡°Ê¾å¡ª¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡££±£±ºÐ¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿à¥Ô¥ó¥¯¡¦¥Ç¥Ó¥ëá¤¬Îò»Ë¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£