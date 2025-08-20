【速報】神戸市中央区のマンションで殺人事件が発生　20代くらいの女性が若い男に刃物で刺される　男は逃走中　「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」と通報　ポートライナーの貿易センター駅近く

8月20日（水）午後7時すぎ、神戸市中央区磯辺通のマンションで殺人事件が発生しました。



20代くらいの女性が若い男に刃物で刺され死亡し、男は現在も逃走しています。



現場マンションは三宮エリアに位置しています。



▼「エレベーター内で男女がもめている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのようの物を男が持っているのを見た」



兵庫県警によりますと、20日午後7時22分、神戸市中央区磯辺通2丁目のマンションで、住人から「エレベーター内で男女が揉めている、悲鳴が聞こえた」「ナイフのような物を男が持っているのを見た」という旨の110番通報がありました。



県警によると、このマンションの住人とみられる20代くらいの女性が、6階のエレベーター前に血を流して倒れていて、病院に搬送されましたが、午後8時半ごろに死亡が確認されました。



女性はエレベーター内で、若い男に何らかの刃物で刺されたとみられています。男は現在も逃走しています。



現場マンションは三宮エリアに位置し、ポートライナーの貿易センター駅のすぐ近くです。