¹âÌÚÈþÈÁ¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ë¤³¤È¤òËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤Ø»î¹Ôºø¸í¤ÎÆü¡¹
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Î¹âÌÚÈþÈÁ¡Ê£Ô£Ï£Ë£É£Ï¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡Ö¥Á¡¼¥à¡¦¥´¡¼¥ë¥É¡×¤¬£²£°Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¡¦ÂÓ¹»ÔÆâ¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤ë¹âÌÚ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ë¤³¤È¤òËèÆü¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸½¾õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ³«Ëë¤Þ¤ÇÈ¾Ç¯¤òÀÚ¤ëÃæ¤Ç¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä²¿¤«¤¬°ã¤¦¡×¤È¤·¤Ã¤¯¤ê¤³¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£º£Ç¯£³·î¤ÎÀ¤³¦µ÷Î¥ÊÌÁª¼ê¸¢¤Ç¤Ï£±£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤ÇÍ¥¾¡¤¹¤ë¤â¡¢ËÜÌ¿¤Î£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¤Ï£´°Ì¤ÈÉ½¾´Âæ¤òÆ¨¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ï²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¡¢£±£µ£°£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ë²Ì¤Ï°ìÈÖ¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ÞÎØ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¼ïÌÜ¤Ê¤À¤±¤Ë¡¢ÌÏº÷¤¹¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£³ÅÙ¸ÞÎØ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¶â£²¸Ä¤ò´Þ¤á·×£·¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡££´ÅÙÌÜ¤ÎÂçÉñÂæ¤Ø¸þ¤±¤Æ¸½ºß¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÃíÎÏ¡£»î¹Ôºø¸í¤ò½Å¤Í¤ë¤¬¡¢¡ÖÇ½ÎÏÃÍÅª¤Ë¼å¤¯¤Ê¤Ã¤¿´¶³Ð¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤¹ÆüËÜ¤Î¥¨¡¼¥¹¡£¡Ö¤¢¤ÎÉñÂæ¡Ê¸ÞÎØ¡Ë¤Ç¤É¤¦³ê¤ê¤¿¤¤¤«¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ëÀþ¤Ï¥ß¥é¥Î¤À¤±¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£