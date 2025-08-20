女子プロレス「スターダム」の極悪軍団「Ｈ．Ａ．Ｔ．Ｅ．（ヘイト）」のブラックピーチこと渡辺桃（２５）が、真夏の祭典「５★ＳＴＡＲ ＧＰ」準々決勝戦（２０日、東京・後楽園ホール）でＩＷＧＰ女子王者のＳａｒｅｅｅ（２９）を撃破し準決勝進出を決めた。

勝ち点８でブルースターズＢブロックを３位で通過した渡辺は、この日行われた決勝トーナメント１回戦でブルースターズＡブロック２位の壮麗亜美を撃破。準々決勝では公式戦（１６日、横浜）で敗れたＳａｒｅｅｅと対戦した。

バットを手にした渡辺は入場してきたＳａｒｅｅｅを急襲。いきなり場外戦を仕掛けると東側スタンドに連れていきＳａｒｅｅｅの頭を看板に打ち付けた。さらにリングに戻るとＳａｒｅｅｅの頭を踏み付けランニングローキックを見舞い好調さを見せつけた。

だが、これに怒り狂うＳａｒｅｅｅから猛攻を浴びせられた渡辺は、雪崩式フィッシャーマンバスターからのダイビングフットスタンプをくらうと悶絶。さらに卍固めで絞り上げられるとピンチを迎えたが、何とかロープに手を伸ばし難を逃れた。

その後セコンドのアシストを得て優勢に持ち込んだ渡辺は、リストクラッチ式裏投げを避けるとパイプ椅子で殴りつけテキーラサンライズを敢行。流れを奪った渡辺は最後にピーチ・サンライズ２連発を決め３カウントを奪った。

試合後、マイクを持った渡辺は高笑いしながら「これ本物のプロレス？ プロレスっていうのは奥が深いんだよ。私からしっかり学ぶんだな、ボケ！」と吐き捨てた。

準優勝（２３日、大田区総合体育館）では同日に行われた準々決勝で鈴季すずを破った安納サオリと対戦することが決定。「安納サオリか…最近絡んでなくて何の印象もねえや。とりあえず私はＳａｒｅｅｅに勝ったこの事実があれば何もいらねえだろ。優勝してやるよ」と不敵な笑みを浮かべて去って行った。