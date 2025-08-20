¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡¢10¼þÇ¯¡£¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡¢¿·¶ÊÇÛ¿®·èÄê
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤¬2025Ç¯8·î20Æü¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤È³Ú¶Ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album¡ØCARILLON¡Ù¤¬11·î19Æü¤ËÈ¯Çä·èÄê¡£Á´7ËçÁÈ¡¦77¶Ê¼ýÏ¿¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¡¢25Ç¯3·î¤«¤é¼Â»Ü¤·¤¿ÅêÉ¼¤ÇINDEX¤ò·èÄê¤·¤¿¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤Ê¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï10¼þÇ¯¥í¥´¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡Ö¥í¥¼¥Ã¥È¡×¤ÈIDOLiSH7¡¦TRIGGER¡¦Re:vale¡¦ŹOOĻ¡¦MEZZO¡É¤Î¡Ö¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´5¼ï/¥»¥Ã¥È¡Ë¡×¤ò¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤È¤·¤ÆÆ±º¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯1·î10Æü¡Á12Æü¤Ë¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ã¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Event ¡ÈA10TiON PLEASE!!!!¡É¡ä¡ã¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó VISIBLIVE ¡ÈHiGH TENSiON FUSiON!!!!¡É¡ä¤ÎCDÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô¤¬ÉõÆþ¤µ¤ì¤ë¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í½Ìó´ü´ÖÃæ¤Ë¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄ¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÆÃÊÌÅ¸¼¨¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëIDOLiSH7 & TRIGGER & Re:vale & ŹOOĻ ¤¬²Î¤¦¿·¶Ê¡ÖSTARDOM GENIUS¡×¤ÎÇÛ¿®¤¬8·î21Æü¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¡ÖSTARDOM GENIUS¡×¤ÏDolby Atmos®¡Ê¶õ´Ö¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ë²»¸»¤ÎÇÛ¿®¤â¼Â»Ü¡£¤è¤êÎ×¾ì´¶°î¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖSTARDOM GENIUS¡×
ºî»ì¡§¿¿ºê¥¨¥ê¥« ºî¶Ê¡¦ÊÔ¶Ê¡§°ËÆ£ ¸
IDOLiSH7 & TRIGGER & Re:vale & ŹOOĻ
¡ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Û
https://lnk.to/LZC-3167
¡ÚDolby Atmos®ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¡Û
Apple Music¤äAmazon Music¤Ê¤É¤Î¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¾å¤Ç¤ÎºÆÀ¸¤ä¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É»ëÄ°¤ÇÍøÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Apple Music
https://music.apple.com/jp/album/stardom-genius-single/1826515814?l=ja&ls=1
Amazon Music Unlimited
https://www.amazon.co.jp/gp/product/B0FHH9RQND
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album¡ØCARILLON¡Ù
2025.11.19 on sale
LACZ-10304¡Á10 / 29,700±ß (10%ÀÇ¹þ) / 27,000±ß (ÀÇÊÌ)
¾ÜºÙ¡§https://idolish7.lantis.jp/news/2225/
Í½Ìó¡§https://lnk.to/LACZ-10304
¡¦¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
7 Discs / ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È / ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥í¥¼¥Ã¥È¡õ¥í¥´´Ì¥Ð¥Ã¥¸ (Á´5¼ï/¥»¥Ã¥È)¡Ë / ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡¦ÉõÆþÆÃÅµ
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Event ¡ÈA10TiON PLEASE!!!!¡É
¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó VISIBLIVE ¡ÈHiGH TENSiON FUSiON!!!!¡É
CDÀè¹ÔÃêÁª¿½¹þ·ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î19Æü(¿å)12:00¡Á11·î30Æü(Æü)23:59
¢¨ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¥·¥ê¥¢¥ëNo.¤¬1¤ÄÆ±Éõ¤µ¤ì¤Þ¤¹
¢¨¿½¹þ²ó¿ô¡§1¥·¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ä¤4²ó¤Þ¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§1²ó¤Î¿½¹þ¤Ë¤Ä¤1¸ø±é2Ëç¤Þ¤Ç¿½¹þ²ÄÇ½
¢¨Îã¤Î¤è¤¦¤Ë¿½¹þ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹
Îã¡¡§1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ëNo. ¤Ç¡ãDAY 1¡ä¤Ë4²ó±þÊç
Îã¢¡§1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ëNo. ¤Ç³Æ¸ø±é¤Ë1²ó¤º¤Ä¡¢·×4¸ø±é±þÊç
Îã£¡§1¤Ä¤Î¥·¥ê¥¢¥ëNo. ¤Ç¡ãDAY 1¡ä¤Ë2²ó±þÊç¡¢¡ãDAY 2¡ä¤Ë2²ó±þÊç
¢¨¥Ê¥Ê¥¤¥í¥¹¥È¥¢¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥Ë¥á¥¤¥È(¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à)¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨2025Ç¯8·î31Æü(Æü)23:59¤Þ¤Ç¤ËÍ½Ìó¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤ÏÉ¬¤º¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¤Ï½àÈ÷¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Disc 7 (ÆÃÅµCD) ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤Ï¡¢¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡Ê¥Ï¥¤¥ì¥¾²»¸»´Þ¤à¡Ë¡¦³Æ¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ
Î¾ÌÌA2¥Ý¥¹¥¿¡¼(Á´4¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï)
Í½ÌóÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç
Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://idolish7.lantis.jp/news/2227/
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÆÃÊÌÅ¸¼¨¾ðÊó
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹6FÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Û
8·î21Æü(ÌÚ)¡Á8·î24Æü(Æü)¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÃÓÂÞËÜÅ¹6FÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album ¡ÈCARILLON¡ÉÈ¯Çä·èÄêµÇ°Å¸¼¨¤ò¼Â»Ü¡ª
¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¡§8·î21Æü(ÌÚ)¡Á8·î24Æü(Æü)
¡¦¼ïÂ¼ÍºÚÀèÀ¸¡¦¿¼Àî²Ä½ãÀèÀ¸»£¤ê²¼¤í¤·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale, ŹOOĻ¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ñ¥Í¥ë¤òÅ¸¼¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album ¡ÈCARILLON¡É ¼ýÏ¿¶Ê°ìÍ÷Å¸¼¨
¡¦IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale, ŹOOĻÎòÂå¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥ÈÅ¸¼¨
¡¦±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É
10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡Ø±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¡Ù¤ò·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄÅ¹ ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ó¡Û
¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÇßÅÄ¤ÎÅ¹Æâ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï¤ó¡×¤Ë¤Æ¡¢8·î21Æü(ÌÚ)¡Á9·î8Æü(·î)¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album ¡ÈCARILLON¡É¤ÎÈ¯Çä·èÄê¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
¡¦Å¸¼¨´ü´Ö¡§8·î21Æü(ÌÚ)¡Á9·î8Æü(·î)
¡¦IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale, ŹOOĻ¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥ë¥Ð¥à¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨
¡¦¼ïÂ¼ÍºÚÀèÀ¸¡¦¿¼Àî²Ä½ãÀèÀ¸10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡õ¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó 10th Anniversary Album ¡ÈCARILLON¡É ¼ýÏ¿¶Ê°ìÍ÷Å¸¼¨
¡¦10¼þÇ¯¥í¥´Âç·¿¥ª¥Ö¥¸¥§¤ÎÀßÃÖ
¢¨ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦IDOLiSH7, TRIGGER, Re:vale, ŹOOĻ ¤Î¥ì¥¸µÙ»ßÃæPOPÅ¸³«
2025Ç¯8·î21Æü(ÌÚ)°Ê¹ß½ç¼¡Å¸³«
¾ÜºÙ¡§https://idolish7.lantis.jp/news/2229/
¡ã¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó VISIBLIVE ¡ÈHiGH TENSiON FUSiON!!!!¡É¡ä
¡Ú²ñ¾ì¡Û¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
¡ÚÆüÄø¡Û
2026Ç¯1·î12Æü(·î¡¦½Ë)
Ãë¸ø±é¡¡11:00³«¾ì¡¿12:00³«±é
Ìë¸ø±é¡¡16:00³«¾ì¡¿17:00³«±é
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
IDOLiSH7¡§ÏÂÀô°ì¿¥¡¢Æó³¬Æ²ÂçÏÂ¡¢ÏÂÀô»°·î¡¢»ÍÍÕ ´Ä¡¢°©ºäÁÔ¸Þ¡¢Ï»Ìï¥Ê¥®¡¢¼·À¥ Î¦
TRIGGER¡§È¬²µ½÷ ³Ú¡¢¶å¾ò Å·¡¢½½ Î¶Ç·²ð
Re:vale¡§É´¡¢Àé
ŹOOĻ¡§°çÀ¶ Íª¡¢¶é´Ý¥È¥¦¥Þ¡¢Ü§ Ì¦ÇÈ¡¢¸æÆ²¸×±÷
¾ÜºÙ¡§https://idolish7.com/10th_anniversary_event/