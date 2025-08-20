大阪市中央区の繁華街・道頓堀の雑居ビルで消火活動中の消防隊員２人が死亡した火災で、６階建てビルの南側下層部が特に激しく燃えていたことが大阪府警への取材でわかった。

府警はこのビルの下層部から出火し、東に隣接する７階建てビルに延焼した可能性があるとみて、原因などを調べている。

火災は１８日午前９時４５分頃に発生し、ビル２棟で計約１００平方メートルが燃えた。いずれも浪速消防署に勤務する消防司令の森貴志さん（５５）（大阪府羽曳野市）と消防士の長友光成さん（２２）（同府吹田市）が死亡した。

複数のビル関係者によると、ビル２棟の４階と６階部分がそれぞれ内部でつながっており、行き来ができる。いずれも１９６８年築で地下１階があり、同じ会社が所有している。６階建てビルの地下１階にはバーが入っていたが、最近閉店。１、２階には焼き肉店が出店している。７階建てビルの地下１階から４階はラーメン店が入っている。ビル２棟の南側は道頓堀川沿いの遊歩道に面している。

６階建てビルに入る焼き肉店は１９日、読売新聞の取材に「店舗の外壁などが焼けたが、火元ではない」としている。

一方、森さんら２人が、現場到着の約１０分後に７階建てビル内で窒息死したと推定されることも府警への取材でわかった。消火活動を開始後、短時間で逃げ場を失い、酸素が足りない状態に陥った可能性がある。

府警や市消防局などによると、市消防局の消防隊が現場に到着したのは１８日午前１０時１分。２人は空気ボンベを装備し、別の隊員を含む計３人で７階建てビルの１階から進入。５階で消火活動中、天井が一部崩落し、６階に避難した後、取り残された。司法解剖の結果、２人は同１０時１０分頃、酸素欠乏による窒息で死亡したとみられるという。

市消防局は２１日にも調査委員会を設置し、当時の安全体制などについて検証を進める。