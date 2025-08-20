ドル円、全体的な雰囲気に変化はなく１４７円台で上下動＝ＮＹ為替序盤
きょうも為替市場は全体的な雰囲気に変化はなく、市場は金曜日のジャクソンホールでのパウエル議長の講演を待っている。ドル円も変化なく、１４７円台での上下動を続けている状況。
パウエル議長の講演を巡っての観測も変わらず、利下げの可能性は否定しないものの、一部で期待されているような積極利下げを強調するようなことはないと見られている。議長にとっては最後のジャクソンホールでの講演となりそうだが、中央銀行の独立性は強調してくるものとも見られている。
短期金融市場も変わらない。９月ＦＯＭＣでの０．２５％ポイントの利下げを８０％程度の確率で織り込んでいる。先週よりは確率は低くなってはいるものの、ほぼ利下げを確実視している状況。まちまちなインフレと雇用の数字に加え、トランプ政権からの政治的圧力もあり、ＦＲＢも判断が悩ましい状況に追い込まれている。
ドル円は１００日線と２００日線のレンジ内での推移を続けている。本日の１００日線は１４５．４５円付近、２００日線は１４９．２０円付近。現在はその中心の１４７円台で推移している状況。
なお、日本時間２３時のＮＹカットでのオプションの期日到来は１４８円に観測されている。
20日（水）
148.00（10.0億ドル）
21日（木）
146.80（12.4億ドル）
22日（金）
147.90（14.2億ドル）
MINKABU PRESS編集部 野沢卓美
