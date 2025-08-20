日本代表の森保一監督（56）が20日に町田GIONスタジアムで行われた町田―G大阪戦後に取材に応じた。18日にプレミアリーグデビューを飾ったリーズのMF田中碧（26）に言及し、「これまで日本代表でプレーした国際舞台、世界のトップトップの対戦相手との経験でも、彼ができるというところは見せてくれていた。世界最高峰と言われるリーグでしっかり実力を発揮する姿を見て、これまで見ていた評価は間違っていなかったと改めて確認させていただきました」と大きくうなずいた。

エバートン戦でインサイドハーフに入った田中は豊富な運動量で攻守に躍動。終盤には猛プレスで決勝点となるPKを呼び込んだ。プレミアの強度の中でも持ち味を発揮し、英BBCの視聴者投票による採点ではチーム最高となる7・93点の高評価を得てマン・オブ・ザ・マッチに輝いた。

森保監督は「いろんな称賛の声が挙がっているのは、日本人として非常にうれしい」と笑顔。スペイン1部レアル・ソシエダードMF久保建英やドイツ1部EフランクフルトMF堂安律らがシーズン初戦で得点を挙げたことにも触れ、「日本人が世界で得点を奪い、チームを勝たせられるという存在感を発揮してくれているのはうれしい限り」と称えた。