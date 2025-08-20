コピーライト：©ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- Movie

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）が、ヒプノシスマイクの8周年記念日となる9月2日より、周年記念リバイバル上映として全国66館で再上映されることが決定した。

ヒプムビは、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されている、劇場映画として日本“初”の「インタラクティブ映画」。興行収入は19億円を突破するという快挙を成し遂げている。

リバイバル上映では、新たな来場者特典の配布も決定。ヒプノシスマイクのキャラクターデザインを手掛ける一為（Kazui）が新たに描き下ろしたイラストが使用された、来場者特典第11弾の「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [Buster Bros!!!/MAD TRIGGER CREW/Fling Posse ver.]（全3種ランダム）」の配布期間は9月2日〜9月12日まで。

第12弾の「一為（Kazui）描き下ろしイラストCLEAR CARD ver.2 [麻天狼/どついたれ本舗/Bad Ass Temple ver.]（全3種ランダム）」の配布期間は9月13日〜9月19日までとなっている。

また、9月6日より開催されるヒプノシスマイク声優キャスト出演の＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫＞のステージ映像の一部をヒプムビの上映前に映画館から中継で楽しむことができる、ステージ挨拶ライブビューイング中継付き上映会の実施も決定。

上映チケットは、9月6日開催の『Fling Posse ＆ 麻天狼』公演は8月30日より販売、9月20日開催の『MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』公演は9月13日より販売、10月4日開催の『Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』公演は9月27日より販売開始予定だ。実施劇場の詳細は後日発表。

また、ヒプムビの楽曲を完全網羅した音楽集『MIC AS ONE』が、現在好評発売中だ。25曲入りの2枚組CDアルバムとなっており、初回生産分のみ特殊パッケージ仕様となっているほか、ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」、EVIL LINE RECORDS公式ECサイト「ELRstore」ではそれぞれストア限定盤を発売。[HYPSTER限定盤]はロングアクリルパネル付き、[ELRstore限定盤]はポストカード10種セットBOX付きで、それぞれファン垂涎の豪華アイテムが付属する特別仕様となっている。

■ヒプムビ 周年記念リバイバル上映 上映館情報はこちら

https://theater.toho.co.jp/toho_theaterlist/hypnosismic-movie.html

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫ステージ挨拶ライブビューイング中継付き ■9月6日(土) 17:45の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼 ステージ挨拶ライブビューイング中継付き



販売開始日：8月29日(金)24時（8月３０日(土)0:00）以降順次 各劇場にて販売開始



■9月20日(土) 17:40の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗 ステージ挨拶ライブビューイング中継付き



販売開始日：9月12日(金)（9月13日(土)0:00）以降順次 各劇場にて販売開始



■10月4日(土) 17:40の回（上映前）

映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple ステージ挨拶ライブビューイング中継付き

販売開始日： 9月26日(金)（9月27日(土)0:00）以降順次 各劇場にて販売開始



※実施劇場については後日改めて発表致します。

＜ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- 11th LIVE≪Final D.R.B≫ ■開催日程/会場/出演情報

2025年9月6日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年9月7日（日）15時00分 開場 / 16時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼」

会場：京王アリーナ TOKYO（武蔵野の森総合スポーツプラザ）

出演：白井悠介、斉藤壮馬、野津山幸宏、速水奨、木島隆一、伊東健人



2025年9月20日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年9月21日（日）15時00分 開場 / 16時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗」

会場：日本工学院アリーナ

出演：浅沼晋太郎、駒田航、神尾晋一郎、岩崎諒太、河西健吾、黒田崇矢



2025年10月4日（土）16時00分 開場 / 17時00分 開演

2025年10月5日（日）16時00分 開場 / 17時00分 開演

「ヒプノシスマイク-Division Rap Battle- 11th LIVE ≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple」

会場：日本工学院アリーナ

出演：木村昴、石谷春貴、天粼滉平、葉山翔太、榊原優希、竹内栄治



■チケット料金

全席指定：12,000円（税込）

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※出演者、内容変更による払い戻しはいたしません。

※枚数制限： お一人様2枚までとさせていただきます。

※一切の転売行為/オークションへの出品を禁止いたします。転売チケットの入場は不可となります。



■問い合わせ

HOT STUFF PROMOTION 03-5720-9999（平日12:00〜15:00）

WEB https://www.red-hot.ne.jp

■「ABEMA PPV ONLINE LIVE」生配信開催概要

『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Fling Posse ＆ 麻天狼』



放送日時

【DAY1】2025年9月6日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年9月7日（日） 16時開演 （放送開始15時30分〜）



見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月14日（日）23時59分まで



チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年9月14日（日）21時



視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/593addfa-c0ab-469e-820a-f181b99ee3cb

【DAY2】https://abema.tv/live-event/b56d1069-a98d-476c-bdbe-5a5477518869



『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗』



放送日時

【DAY1】2025年9月20日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年9月21日（日） 16時開演 （放送開始15時30分〜）



見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年9月28日（日）23時59分まで



チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年9月28日（日）21時



視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/0f8aef4c-898a-45a1-a047-6f2c399d1d70

【DAY2】https://abema.tv/live-event/1cad9a7e-40e9-4d7c-8a2d-3c80bc60e56b



『ヒプノシスマイク 11th LIVE≪Final D.R.B≫Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple』

放送日時

【DAY1】2025年10月4日（土） 17時開演 （放送開始16時30分〜）

【DAY2】2025年10月5日（日） 17時開演 （放送開始16時30分〜）



見逃し配信期間

【DAY1】【DAY2】ともに2025年10月12日（日）23時59分まで



チケット販売期間

2025年8月8日（金）12時〜2025年10月12日（日）21時



視聴・購入ページ

【DAY1】https://abema.tv/live-event/9ab09e8c-9e28-46c4-98e3-711971a666fa

【DAY2】https://abema.tv/live-event/fe178581-310d-4880-b9ac-d05eb9d45833



▼視聴料金(全公演共通)

一般チケット：各5,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として500円が生じます。



マルチアングルチケット：各6,500円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として600円が生じます。



通しチケット（2days）：各10,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,000円が生じます。



マルチアングル通しチケット（2days）：各13,000円（税込）

※アプリ内の購入は、別途手数料として1,800円が生じます。

映画ヒプマイ音楽集『MIC AS ONE』 品番：KICA-3313〜4(CD2枚組)

定価：￥5,500(税抜￥5,000)

購入：https://hpmi.lnk.to/MAO

※初回生産分のみ特殊パッケージ仕様



店舗別購入特典

タワーレコード：レプリカチケット[200mm×70mm]

アニメイト：ミニフォトカード(7枚セット)[54mm×86mm]

HMV：L判ブロマイド3枚セット

Amazon.co.jp：A4ビジュアルシート

楽天ブックス：トレーディングカード(7枚セット)[91×55]

7net：えらべる缶バッジ6個セット(3種)[ 32]

(Buster Bros!!!/Bad Ass Temple ver.)

(MAD TRIGGER CREW/どついたれ本舗 ver.)

(Fling Posse/麻天狼 ver.)

ELR store：A4クリアファイル

メーカー特典：ステッカーシート



『MIC AS ONE』【HYPSTER限定盤】

販売サイトURL： https://store.plusmember.jp/hypster/products/detail.php?product_id=87269

[価格]￥8,800(税抜￥8,000)

[CD+グッズ] ロングアクリルパネル

[CD収録内容]

通常盤と同内容

ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」の入会はこちら

https://hypster-fc.com/



『MIC AS ONE』【ELRstore限定盤】

販売サイトURL：https://kingeshop.jp/shop/g/gECB-1775/

[価格]￥7,700(税抜￥7,000)

[CD+グッズ] ポストカード10種セットBOX

[品番]ECB-1775

[CD収録内容]

通常盤と同内容



◆映画「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」特設サイト