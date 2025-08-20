Photo: SOW

毎日使うバッグだからこそ、デザインも機能も妥協したくない。

そう思っていたら、ユニクロで思わず「これだ！」と言いたくなるバッグを見つけました。その名も「マルチポケットバックパック」（税込4,990円）です。

荷物を整理しやすいポケット設計

Photo: SOW カラーは写真のブラックと、オリーブの2色展開。サイズ：縦47cm×横28.5cm×マチ14cm、容量：24L

見た目はご覧の通りTHE・シンプル。でも、ちゃんと収納は考えられています。

まず、フロントには大きめのポケットが2つあって、ケーブルやモバイルバッテリーはもちろん、財布やパスケースなんかもまとめて放り込めます。

Photo: SOW

さらに両サイドには、ペットボトルや折りたたみ傘がすっきり収まる便利なポケット付き。水気のある荷物を入れても、中の荷物を濡らさずに済むのがうれしいポイントです。

Photo: SOW

また、内部にはクッション入りのPCスリーブを装備。ノートPCやタブレットも安心して持ち運べるので、仕事用バッグとしてもバッチリ使えます 。

Photo: SOW

なお、フラップ部分には隠しポケットもあって、よく使う小物を入れておくのにぴったり。こういう“ひと工夫”があるだけで、使い心地って変わるものです。

背負い心地にもこだわりあり

Photo: SOW

バックパック選びで何より大事なのが、やっぱり背負い心地。

この「マルチポケットバックパック」のショルダーベルトは、幅広でクッション性があり、さらにカーブを描いた形状が特徴です。

Photo: SOW

肩に自然にフィットしてくれるので、長時間背負っても安定感があり、歩いていてもずり落ちにくいんです。

荷物が多い日でも「背負っててラクだな」と実感できるのは、このあたりの細かい作り込みのおかげ。

メイン収納に“裏口”あり

Photo: SOW

ちなみに、個人的にめちゃくちゃ気に入ってるのがここ。バッグの左側に、メイン収納へ直接アクセスできるファスナーが付いてるんです。

トップを大きく開けなくても中身が取り出せるので、季節やシーンに合わせて必要なものをすぐに取り出せます。

“とりあえず”で買ってみても後悔しない

Photo: SOW

税込4,990円という値段は、ユニクロとしてはやや高めの価格帯ですが、この機能性と使い勝手を考えれば、むしろ“掘り出し物”感のある一品。正直、これまでユニクロが手掛けてきたバックパックの中でも、現時点でベストと言える完成度です。

日常のメインバッグとしても、次の本命を探すまでの“つなぎ”としても。どちらにせよ、買って損はしないと思えるバックパックでした。