ＵＦＣ２連敗を喫した格闘家の朝倉海が２０日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。心境を吐露した。

「正直、自分の中では本当に勝てる自信があったし、ここで落とすか、と。自分に対してガッカリしたし、情けない気持ちでいっぱいです。試合終わった瞬間はこのまま格闘技続けてもいいのかなとか、本当に自分に才能がないんじゃないかとも思った」と吐露。「でも自分の格闘技人生を振り返ってもずっと勝ち続けてきたわけじゃないし、大事なところで負けることも多かった。それでも何度も立ち上がって勝ってきたので、諦めずに続けていくしかないかなと、今は心を決めてまた頑張ろうと思ってます」と、現役続行を明かした。

ＳＮＳではコーチ陣にも批判の矛先が向く中で、「本当に自分のミス、ガードから起きるところでの（相手の）ティム・エリオットがギロチンが得意なのも知っていたし、（コーチの）竹浦さんとかもすごい分析してくれて、練習も何十回何百回とやってきたところで、練習ではできていたんだけど、なぜか本番で失敗してしまった。完全に自分のミス」と、責任を背負った。１回では打撃で優位に立ち、ジャッジも３人ともが１０−９で朝倉を支持していた。ただ、１回終盤に左ハイキックを掴まれてグラウンドに持ち込まれた時に「顎で眼球をつぶされた。それもエリオットのテクニックなんだけど、そこで左目が見えづらくなって、２回から距離感がおかしくなった」と振り返り、「後半力みが大きくて、そこに合わされてしまった」と分析した。

痛恨の２連敗。「俺はＲＩＺＩＮのチャンピオンとしてＵＦＣに挑戦させてもらって、日本の強さ、ＲＩＺＩＮの強さを証明するためにいって、２連敗で、本当に榊原さんにも申し訳ない気持ちでいっぱい。負けることでＲＩＺＩＮの評価を落とすことになる。そこは必ず取り返さないといけない」と、語った。