フジテレビ系人気番組「料理の鉄人」などで名をはせたフレンチシェフ坂井宏行氏がオーナーのレストラン「ラ・ロシェル南青山店」が、今年12月末をもって閉店することが20日、公式サイトで発表された。

公式サイトでは、坂井氏らの名義で「この度、『ラ・ロシェル南青山』は2025年12月末をもちまして営業を終了させていただくこととなりました」と告知。「1999年2月14日、今でも鮮明に記憶に残る『雪のバレンタインデー』に、『ラ・ロシェル南青山」はオープンし、その歴史が始まりました。それから25年余り、数えきれないほど多くのお客様との出会い、そしてあたたかいご支援に支えられ『ラ・ロシェル南青山』は今日までその歴史を紡いで参りました。皆さまとお時間を共有させていただいた25年以上の日々は、何にも代えがたい、そしてかけがえのない宝物です」とこれまでを振り返った。

「社員一同、心より感謝申し上げます」と感謝の言葉も伝えると「この素晴らしい場所での営業には一旦区切りをつけますが、また、新しい姿で皆さまとお目にかかれる日のため、残り半年を精一杯駆け抜けて参ります。特別メニューのご提供や、美食会、その他様々な企画をご用意させていただきます」と記載。「残された時間は限られておりますが、最後に皆さまと『ラ・ロシェル南青山』でお目にかかれますこと、社員一同、心より楽しみにしております」とした。

また「今後につきましては、秋頃に改めてお伝えさせていただく所存でございます」と今後についても報告し、感謝の言葉で結んでいる。

「ラ・ロシェル」は、国内外のホテルなどで修業を積んだ坂井氏が38歳の1980年に独立して、南青山にオープン。1989年に東邦生命ビル（現渋谷クロスタワー）に移転し渋谷本店となった。その後、99年に南青山店、02年に福岡店、10年に山王店が開業した。渋谷本店は11年に閉店し、都内は南青山店と山王店になっていた。

坂井氏は90年代にフジテレビ系でブームとなった「料理の鉄人」に「フレンチの鉄人」としてレギュラー出演。「和の鉄人」道場六三郎氏、「中華の鉄人」陳建一氏とともに、初期の番組人気を支える立役者となった。