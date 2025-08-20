40・50代こそ【しまむら】が狙い目！ 大人のサマ見え♡「新作アイテム」

まだまだ暑さは続きそうだけれど、そろそろ秋を意識したおしゃれも気になる時期。【しまむら】では、大人世代にもぴったりの、サマ見えを狙える「新作アイテム」が続々と登場しています。きれいめにもカジュアルにも使いやすいアイテムが揃っていて、毎日のコーデの嬉しい即戦力に。今回は、40・50代の大人世代におすすめの、しまむらの新作を厳選してご紹介します。

シックなカラーで甘さを抑えたふんわりスカート

【しまむら】「バルーンスカート」\2,189（税込）

ふわっと広がるシルエットが可愛いロング丈のバルーンスカート。かわいらしさのあるデザインながら、ブラックとチャコールのシックな2色展開で大人コーデにも取り入れやすいのが魅力です。いつものトップスに合わせるだけで、自然と今っぽいバランスに。歩くたびに揺れる軽やかさがあり、まだ暑い日も涼しげに着られそうです。

ほんのり個性派のコクーンパンツ

【しまむら】「ペインターコクーンパンツ」\2,420（税込）

足首に向かってすぼまる丸みのあるシルエットが特徴のコクーンパンツ。濃い色のデニム素材で、きれいめカジュアルな印象に仕上がります。さりげないハンマーループのデザインがアクセントになっていて、デニムコーデもほんのり新鮮に。いつもと少しだけ雰囲気を変えたいときにも活躍してくれそう。動きやすくラフな雰囲気で、デイリーコーデにもぴったりです。

シンプルななかに技ありのおしゃれスカート

【しまむら】「コクーンデニムスカート」\2,189（税込）

一見ベーシックなデニムロングスカートですが、実はコクーンシルエットでほんのり丸みのあるデザイン。カジュアルなデニムスカートにやわらかい雰囲気をプラスし、おしゃれ感がアップ。カジュアルにもきれいめにも合わせやすく、さまざまなトップスとも好相性。休日のお出かけコーデにもぴったりで、はくだけでサマ見えが叶いそうです。

高見え感が嬉しいきちんと見えバッグ

【しまむら】「バッグ」\2,420（税込）

ころんとしたフォルムが上品なボストン型バッグ。ブラウンはスエード素材で、秋らしいあたたかみのある雰囲気に。シンプルなデザインなのであらゆるコーデに合わせやすく、通勤やお出かけにも活躍してくれそうです。日常使いしやすい大きさ、きちんと感がある高見えデザインで、毎日のコーデを品よく仕上げてくれそう。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

