元乃木坂46の山下美月さん（26）が19日、都内で行われた映画『火喰鳥を、喰う』（10月3日公開 配給：KADOKAWA、ギャガ）の完成披露試写会に主演の水上恒司さん（26）豊田裕大さん（26）たちと共に登場。最近はまっている牛丼について語りました。

映画は『第40回横溝正史ミステリ＆ホラー大賞』で大賞を受賞した、原浩さんによる同名小説を実写化した作品で、信州で暮らす主人公・久喜雄司と妻・夕里子の元に、かつて戦死したはずの祖父の兄・貞市が書いたという謎の日記が届くところから始まるミステリーホラー。山下さんは、主人公の妻・夕里子を演じます。

■赤色の浴衣の意味

この日、登壇者たちはそれぞれ違う色の浴衣を着て登場。浴衣の色には意味があるそうで山下さんは｢ヒクイドリの頭・とさかの部分が黒色、顔の部分が青色、のどだれが私の着ている赤ということで、みんなで浴衣の色をそろえてヒクイドリを表現しました、集団技です｣と説明しました。

■ファンへ一言｢トッピング券差し上げます｣

また、イベントでは、映画のキャッチコピーである“この恐怖、美味ナリ”にちなみ、登壇者たちが“美味ナリ”なものを発表。山下さんは“キムチマヨ牛丼”と回答し、｢今まで牛丼屋さんに行くと必ずネギ玉ラー油牛丼しか頼まなかったんですけど、最近キムチマヨ牛丼に乗り換えた｣と明かしました。

さらに、｢常にバッグの中に牛丼屋さんのトッピング無料券を5枚ほど持ち歩いているので、みなさん街中で声をかけてくださったら、トッピング券を差し上げます｣と笑顔で話し、“牛丼トーク”で会場を盛り上げました。