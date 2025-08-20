¡Ö¤ä¤Ã¤È°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡×¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È²½¡ÄÅÝ²õÀ£Á°¤Î¡ÈÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡É¤ò¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤ÇÅ±µî¡ÚN¥¹¥¿¡Û
ÇÑ¶È¤«¤é20Ç¯°Ê¾å¤¿¤Á¡¢¹Ó¤ì²Ì¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡×¡£¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Êø²õ¤¬¿Ê¤ß¡¢²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¤¿¤¿¤á¡¢20Æü¤«¤é¡¢¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤ëÅ±µî¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡×¶áÎÙ½»Ì±¤«¤é¤Ï°ÂÅÈ¤ÎÀ¼¤â
´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÀÅ²¬¸©²¼ÅÄ»Ô¡£¾å¶õ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢»³È©¤Î°ìÉôÊ¬¤ËÁðÌÚ¤ËÊ¤¤ï¤ì¡¢ÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿·úÊª¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
µ¼Ô
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¼þÊÕ½»Ì±¤ËÈï³²¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¿¡Øµì²¼ÅÄÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¡Ù¤Î¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡È¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡Öµì²¼ÅÄÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¡×¡£Ä¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÈÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡É¤Ç¤¹¡£
20Æü¤«¤é¹ÔÀ¯Âå¼¹¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢Êø²õ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÚÂ¤ÉôÊ¬¤ÎÅ±µî¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤È²È¤Ë¤¤¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°Â¿´¤·¤Æ¿²¤é¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡Ö²¼ÅÄÉÙ»Î²°¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï1962Ç¯¤Ë³«¶ÈÆÏ¤¬Äó½Ð¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤«¤é39Ç¯¸å¤Î2001Ç¯¤ËÇÑ¶ÈÆÏ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°Ê¹ß¡¢·úÊª¤Ï´ÉÍý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¡ÈÇÑÔÒ¡É¤È¤·¤ÆÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÌë´Ö¡¢¡È¿´Îî¥¹¥Ý¥Ã¥È¡É¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬¡Ö´Î»î¤·¡×¤ËË¬¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñÌäÂê²½¡£
µ¼Ô
¡Ö¹ñÆ»±è¤¤¤Ë¤¢¤ëÇÑ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤¹¡£±ì¤¬Î©¤Á¡¢±ê¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×
2023Ç¯¤Ë¤Ï¡ÈÉÔ¿³²Ð¡É¤È¸«¤é¤ì¤ë²ÐºÒ¤âÈ¯À¸¤·¡¢¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¼þÊÕ²È²°¤Ø¤ÎÈï³²¤Ê¤É¿ÍÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÈï³²¤¬½Ð¤ë´í¸±À¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êø¤ì¤Æ¤¤¿ÌÚºà¤¬¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë²È¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¶áÎÙ½»Ì±
¡Ö¤³¤ì¡ÊÌÚºà¡Ë¤¬Êø¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¡©¡ËÁ´Éô¤¦¤Á¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¡ÊQ.½êÍ¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤Ï¡©¡Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÂÌ¤À¤·¡×
²¼ÅÄ»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î½êÍ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤ÆºÆ»°¡¢´«¹ð¡¦»ØÆ³¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î²þÁ±¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Âå¼¹¹Ô¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
²¼ÅÄ»Ô·úÀß²Ý¡¡º´¡¹ÌÚË¿Î ²ÝÄ¹
¡Ö½êÍ¼Ô¤¬²þÁ±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¹ÔÀ¯¤¬¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È¡×
Êø²õ¤·¤¿ÌÚÂ¤ÉôÊ¬¤ÎÅ±µî¤Ï9·îÃæ¤Ë½ªÎ»¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ìó600Ëü±ß¤ÎÈñÍÑ¤Ï½êÍ¼Ô¤Ç¤¢¤ëÅìµþÅÔÆâ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÀÁµá¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿²¼ÅÄ»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë2¤«½ê¡ÈÇÑÔÒ¥Û¥Æ¥ë¡É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤Á¤Î°ì¤Ä¡Öµì²¼ÅÄ¥°¥é¥ó¥É¥Û¥Æ¥ë¡×¤Ï²¼ÅÄ»Ô¤¬¼èÆÀºÑ¤ß¤Ç¡¢¸ø±à¤È¤·¤ÆÀ°È÷¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢²òÂÎÈñ¤¬9²¯±ß¤ËËÄ¤é¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢·úÊª¤Î²òÂÎ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¤¹¡£