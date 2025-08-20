¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬Îëµ¨¤¹¤º¤ò·âÇË¤·¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð¡ÖÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤¹¤ë¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ï20Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¤Ç¡Ö5¡úSTAR¡¡GP2025¡ß¥ê¥Ù¥Ñ¥Á¡¦¥ê¥Ù¥¹¥íin¡¡KORAKUEN¡¡Aug2¡×·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È1¡¢½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£½à¡¹·è¾¡¤Ï°ÂÇ¼¥µ¥ª¥ê¤¬Îëµ¨¤¹¤º¤ò²¼¤·¤Æ½é¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÅÏÊÕÅí¤ÈÂÐÀï¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¥¨¥ë¥Ü¡¼¤äÉ¨¹¶·â¡£Åê¤²¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ò¸ß¤¤¤Ë»Å³Ý¤±°ÕÃÏ¤ÎÄ¥¤ê¹ç¤¤¤ò¸«¤»¤ë¡£11Ê¬11ÉÃ¡¢Îëµ¨¤Î¸¶Çú¸Ç¤á¤ò¥«¥¦¥ó¥È2¤ÇÊÖ¤¹¤È¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ý¥Æ¥ê¥ó¥°¤Ç¾¡Éé¤ò·è¤á¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿°ÂÇ¼¤Ï¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¹¥¿¡¼¥ºAÂåÉ½¤Ç½à·è¾¡¿Ê½Ð¤·¤¿¡£É¬¤º»ä¤¬Í¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤Î¤Þ¤ÞÄºÅÀ¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£