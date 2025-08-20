タレント・たかまつなな（32）が20日放送のABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）に生出演し、核武装に関する議論について言及する場面があった。

番組では「国防」に関するテーマを取り上げた。26年度予算案の概算要求で防衛省は過去最大となる「約8兆8000億円」を求める方向で調整していることがわかったが、その一方で「核武装安上がり論」に注目が集まっているという。

参政党・塩入清香（さや）氏が選挙期間中に「核武装が最も安上がりで、最も安全を強化する策の一つ」などと発言し、物議をかもしたが、ネット上では「核武装なら防衛費に8兆8000億円もかからないと思う」「核兵器よりも安価で高威力な装備があるなら示してください」という意見もあったという。

この件について、たかまつは「安上がりかどうか、単純に防衛費で計算していたと思うんですけど。それだけじゃなくてもっと見えないコストがたくさんあると思っていて」といい「核開発をすることで国際社会からの批判を浴びるので、経済制裁を受けるかもしれない。そうすると食料自給率が低いままで大丈夫かとか、もっと見えないコストを考えると、決して安上がりではないと思う」とコメント。