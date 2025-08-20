セ４位の広島は２０日のＤｅＮＡ戦（横浜）に４―７で敗れ、ＣＳ圏内が４ゲーム差に遠のいた。先発した大瀬良大地投手（３４）は２回に一挙５失点。打線はサンドロ・ファビアン外野手（２７）の１４号ソロなどで一時は２点差まで追い上げたが、反撃は及ばなかった。試合後の新井貴浩監督（４８）の主な一問一答は以下の通り。

――大瀬良が２回に５失点

新井監督 少しずつ甘く入ったのを逃してくれなかったという感じだったね。

――打者一巡。どこかで断ち切れたか

新井監督 ちょっとビッグイニングになってしまったけど、そのあと攻撃陣はいい攻撃ができたと思います。序盤でああいうことがあっても諦めることなく、いい攻撃ができているので、そこは継続したい。

――２番・ファビアンが来日初の５安打

新井監督 なかなか５安打というのはできることじゃないのでね。素晴らしいバッティングだったと思います。

――明日以降、打順の組み換えはあるか

新井監督 打順の組み換えはあまり考えてないです。基本的には。明日になったら、どうなるか分からないですよ。誰が出るかは分からないので。まだ（スタメンを）決めてないので。