「ロッテ５−３楽天」（２０日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）

ロッテが今季初めて４番に座った山口の決勝弾で快勝。連敗を２で止めた。

同点で迎えた七回、２死二、三塁。山口はカウント２−２からの西垣の真ん中低めの１４３キロの変化球をとらえ、左中間ラッキーゾーンに運ぶ４号３ラン。大歓声で迎えられ、ベンチでもみくちゃにされた。

「打ったのはカットボールです。１、２打席目打てなくてチャンス潰していたのでより一層集中して、最高の結果になって良かったです」。前夜も二回に同点２ラン。二夜連続の価値ある一発を放った。

２点先行される悪い流れは若手が断ち切った。五回、無死からルーキーの宮崎が中前打で出塁。２死三塁からルーキー西川が右中間適時二塁打。さらに２年目の２０歳・寺地が中前適時打を放ち、同点としていた。

西川は「ザキさん（宮崎）が必死に先頭で出て得点圏まで来たので絶対に還してやろうという気持ちでいきました」とコメント。今季２６度目のマルチ安打で、打率も３割目前まで上げた。寺地は「前の打席ではチャンスで凡退していたのでなんとかこのチャンスで１本と思っていたので打つことができて良かったです」と喜んだ。

先発の種市は６回１１９球を投げて４安打２失点。２失点はともに失策がからみ自責点は０。毎回の９三振を奪う力投だった。「なんとか試合を壊さなかったことは最低限良かったかなとは思います。あとは球数が多くなった原因をちゃんと考えて一週間また準備していきたいと思います」と投球を振り返った。

３点リードの八回は３番手・沢村が３四死球で１死満塁のピンチを招き降板。４番手高野脩が内野ゴロの間の１点にしのいだ。