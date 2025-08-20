「長女と次女の…」子どもの心配をしながらおむつに排泄…残る病気の影響｜妻だって死にます！【ママリ】

このお話は、検査に向かった病院で即日入院となるほどの頭痛に襲われたツマ子（＠kamiya.tsukami）が、命の危険にされされながら周囲の人の本性を知り、モラハラ夫との離婚まで考えるようになったお話です。過去に配信し反響があったものを再編成しています。『妻だって死にます！』第24話をごらんください。

一命を取り留め、麻酔から目が覚めたツマ子でしたが、意識はまだぼんやりしている様子。声が出せず、唯一動く左手で筆談を試みるも、うまく書くことができません。その後、つけられていた器具も外れ、会話できるまでに回復しましたが…。

©kamiya.tsukami

会話ができるほど回復しても、まだ排泄のコントロールができないツマ子。自分の体の反応に驚きつつも、脳の機能が低下していることで、恥ずかしさもなかったようです。まだ病気の影響はかなり残っているようですね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）