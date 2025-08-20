お笑いコンビ「爆笑問題」の太田光（60）が20日放送のBSフジ「太田光のテレビの向こうで」(後9・00）に出演。自身がスペシャルキャスターを務めた選挙特番の舞台裏をぶっちゃけた。

ゲストと1対1でじっくり語り合う同番組。この日はタレントの中山秀征を迎え、和やかな雰囲気の中でトークを展開。その中で話題は、太田がスペシャルキャスターを務めたTBSの参院選特番「選挙の日2025」に及んだ。

「この間の選挙特番、笑いのひとつも入れられなかったの。どんだけ真面目なんだってくらい金縛りにあったようにさ」と苦笑しながら回想。

実は太田、2021年10月の同特番で自民党が苦戦する中、当時幹事長だった甘利明氏に「ご愁傷さまでした」と発言し、物議を醸した過去がある。それ以降、選挙特番での言動には注目が集まっていた。

そんな過去があり「炎上しちゃったもんだから1回。社長も目を光らせてるし、TBSのスタッフ全員が見てるから、とにかく下手なことができなくて」と、当日の緊張感を語った。

ただ、大役を終え、「つい最近まで選挙のことばかり考えてたけど、今日秀ちゃんに会えるのが唯一の救いというか…これ（選挙特番）が終わればバカに会えると思って。何でもない話ができて」と安堵の表情を見せると、中山はすかさず「えっ！？バカって言った？俺の事」とツッコミを入れ、スタジオは笑いに包まれた。