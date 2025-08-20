＜義母「アナタはうちの娘！」＞ピシャッとお断り！いつの時代だよ！ばいならハイタッチ【後編まんが】
私の名前はユリエ（33）。夫のユウジ（35）とマイホームを立てて、現在は娘2人と4人で暮らしています。けれど先日義母から「地元に戻ってくるよう、ユウジを説得してほしい」と突然連絡がありました。私は驚きのあまり固まってしまいましたが、夫から「帰らない」という意思をハッキリ聞けたので、遠慮なく義母にもお伝えしようと思います。夫は「母は人の話を聞かないので着信拒否でもいい」と言いましたが、話し合いで解決できるならそちらの方がいいと思ったのです。二度目の義母からの着信、私は堂々と電話に出ました。
本当は、もっとシリアスにならなきゃいけない展開だったのかもしれません。
「お義母さまにこう言われたから、言うことをきかなくちゃ」としおらしくなるべきだったのかもしれません。
でも、なにも助けてくれない人を助けようという気持ちはまったく湧いてこなかったのです。今まで一切になにもしてくれなかった人に、急に娘だの家族だの言われても……ねぇ？
これからも家族で協力し合いながら、まわりの力も借りて、お世話になっている人には恩を返しながら生きていきたいと思います。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
