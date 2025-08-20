※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

夫が同僚・芹との関係で離婚危機に陥ったことを受け、軽率な行動を反省します。夫が芹に私的な連絡を断つと伝えるも、芹は理解していない様子。やがて夫に呼び出された芹の前に、妻が現れます。「仲がいいだけで疑われるのは心外」だと言う芹に、妻は「夫は裏切っていない」ときっぱり言い放ちます。さらに妻は「これ以上疑わしい行動をすれば会社に報告する」と警告。思わぬ強気な態度に芹は動揺しつつも弁解を始めますが、その場に一本の電話が入り、妻はいったん席を外すのでした。



■妻と別れられなくて困っていると未だに誤解している芹

■夫の異変を心配…？■戻ってきた妻とともに現れたのは…？妻が席を外した途端、芹は夫に向かって「別れたいなら、もっと私に加勢してよ」と訴えます。これまで芹を優先してきたのは、決して恋愛感情からではなく、自分を責め続ける彼女を本気で心配していたからだと、夫は冷静に説明します。しかし突き放されたことに納得がいかない芹は、「奥さんに洗脳されたの？」と信じがたい言葉を口にするのです。何度本心を伝えても、芹にはまるで届かない――。そんな中、妻が戻ってきます。どうやら、誰かを連れてきたようで…。(スズ)