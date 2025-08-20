2025年2月で一時休館となった“二代目”の帝国劇場がプロジェクト『帝劇 Legacy Collection』の一環として、劇場内の備品を販売することを発表。SNSには様々な声があがりました。

建て替えのために休館中の帝国劇場。これまでも帝国劇場の建物としての魅力を再発見し、新たなステージへと継承するプロジェクト『帝劇 Legacy Collection』として帝劇のマテリアルのリメイク品の販売や、席番プレート記念商品を販売してきました。

今回プロジェクトに込められた「歴史ある帝劇の灯を、ぜひお客様のお手元でともし続けていただきたい」という思いのもと、全146アイテムの帝劇備品を販売することを決定。客席をはじめ、ロビーの白いソファや大理石テーブル、客席入口に設置されていた座席ボード、客席扉上のナンバープレートなど様々なアイテムが（一部は抽選）販売される予定です。

このプロジェクトの収益金の一部は寄付され、『次世代への継承と持続可能な舞台芸術環境づくり』へと役立てられます。

■SNSでも関心高まる「（販売される備品）集めたら、帝劇つくれそう」

実際に使われていた備品ということで販売価格は、1人がけの客席で20万円、1人がけの補助席は16万5000円、楽屋のソファともなると36万円。SNSでは、かなりの高額の販売に手が出ないという声もある一方で「椅子ほしい」「備品ほしい」などと、手に入れたいという声が多く見られました。

中でも人気を集めていたのは、実際に公演千穐楽当日に正面入口にて掲出していたという『本日千穐楽ボード』（25万5000円）。

さらに、客席から楽屋の備品まで多くの備品が販売されるということで、SNSでは「（販売される備品）集めたら、帝劇つくれそう」「誰か作ってほしい」と、期待する声もあがっています。

また、備品の販売を記念して、28日から日比谷シャンテ3階特設会場にて『帝劇 Legacy Collection 展 −2025 Autumn−』（入場無料）が開催されることも発表されました。この展示会では、特別映像の上映や客席やステンドグラスなどの前で写真撮影ができるフォトスポットも用意され、実際に販売される商品の一部を見ることができるということです。