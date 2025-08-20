¡Øwith MUSIC¡ÙRIP SLYME¡¢µµÍüÏÂÌé¡¢ÇµÌÚºä46¡¢Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤¬½Ð±é
23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Øwith MUSIC¡Ù(Ëè½µÅÚÍË22:00¡Á)¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¥¤¥ä¡¼¤ËÆÍÆþ¤·¤¿RIP SLYME¤¬5¿Í¤½¤í¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢1Ç¯¸ÂÄê¤ÎºÆ½¸·ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¿´¶¤ò¸ì¤ë¤Û¤«¡¢¡ØTHE MUSIC DAY¡Ù¤ÇRIP SLYME¤È°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿Ý¯°ææÆ¤«¤é¡Èwith¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¡É¤¬½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Æ¤ËÄ°¤¤¿¤¤¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡ÖÂÀÍÛ¤È¥Ó¥¥Ë¡×¤ÈºÆ½¸·ëÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤ÉON¡×¤ò¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
4·î¤«¤éÆÈÎ©¤·¤Æ¥½¥í³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿µµÍüÏÂÌé¤¬½éÅÐ¾ì¡£µµÍü¤¬¸ì¤ëÆÈÎ©¤·¤Æº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢À¤´Ö¤Ç¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëµµÍü¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¡£¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¾åÅÄ¿¸Ìé¤¬¡ÖÊú¤«¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¿è¤Ê·×¤é¤¤¤È¤Ï¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«¿È¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä&¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØGoing! Sports¡õNews¡Ù¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¡ÖThe truth¡×¤òÆü¥Æ¥ì½éÈäÏª¤¹¤ë¡£
ºòÇ¯¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë10Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÍèÇ¯¥Ç¥Ó¥å¡¼15Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ëÇµÌÚºä46¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡ÖSame numbers¡×¤òÈäÏª¡£
Ä¶¤È¤¤á¤ÀëÅÁÉô¤ÏTikTok¤ÇÁíºÆÀ¸²ó¿ô15²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢Billboard JAPAN¤Î6¤Ä¤Î¹àÌÜ¤Ç¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤·¤¿¡ÖÄ¶ºÇ¶¯¡×¤òÆü¥Æ¥ì½é²Î¾§¤¹¤ë¡£
