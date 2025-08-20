8月27日(水)「上田と女が吠える夜」

潔癖すぎる女が大集合！

つり革やエレベーターのボタンに触れない、スマホは毎日除菌、キスも苦手…

食べ物シェアは許せない？夫の手料理を隣で監視、セーターも毎回洗っちゃう…

サッカー元日本代表・内田篤人と潔癖すぎる女が大論争！

▼掃除大好き川栄李奈は毎日5〜6回掃除機を！両手に掃除機で二刀流！

▼五輪中も大変！ビュッフェ行けずに部屋で孤食…スケートボード金メダリスト・四十住さくら

▼元うたのおねえさん茂森あゆみの一風変わった家族内ルール

▼朝日奈央が人から言われて一番怖い言葉「一口いる？」

▼共同生活のコップにひとまとめ歯ブラシが苦手…元BiSHハシヤスメ・アツコ

▼食器は自分の手で拭いてから使う!? 橋本マナミの独自理論に一同困惑＆爆笑

▼潔癖・椿鬼奴がイライラしてしまう正反対な夫の行動

▼若槻千夏「デニムを洗う頻度は？」の問いに思わず…

▼内田篤人は気にしていたようで気にしていなかった？…今宵、なぜか反省？

お楽しみに！

MC

上田晋也

メンバー

大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ

SPゲスト

内田篤人

女性ゲスト（五十音順）

朝日奈央・川栄李奈・茂森あゆみ・椿鬼奴・橋本マナミ・ハシヤスメ・アツコ・四十住さくら