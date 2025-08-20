8月27日（水）「上田と女が吠える夜」潔癖すぎる女が大集合！
8月27日(水)「上田と女が吠える夜」
潔癖すぎる女が大集合！
つり革やエレベーターのボタンに触れない、スマホは毎日除菌、キスも苦手…
食べ物シェアは許せない？夫の手料理を隣で監視、セーターも毎回洗っちゃう…
サッカー元日本代表・内田篤人と潔癖すぎる女が大論争！
▼掃除大好き川栄李奈は毎日5〜6回掃除機を！両手に掃除機で二刀流！
▼五輪中も大変！ビュッフェ行けずに部屋で孤食…スケートボード金メダリスト・四十住さくら
▼元うたのおねえさん茂森あゆみの一風変わった家族内ルール
▼朝日奈央が人から言われて一番怖い言葉「一口いる？」
▼共同生活のコップにひとまとめ歯ブラシが苦手…元BiSHハシヤスメ・アツコ
▼食器は自分の手で拭いてから使う!? 橋本マナミの独自理論に一同困惑＆爆笑
▼潔癖・椿鬼奴がイライラしてしまう正反対な夫の行動
▼若槻千夏「デニムを洗う頻度は？」の問いに思わず…
▼内田篤人は気にしていたようで気にしていなかった？…今宵、なぜか反省？
MC
上田晋也
メンバー
大久保佳代子・若槻千夏・ファーストサマーウイカ
SPゲスト
内田篤人
女性ゲスト（五十音順）
朝日奈央・川栄李奈・茂森あゆみ・椿鬼奴・橋本マナミ・ハシヤスメ・アツコ・四十住さくら