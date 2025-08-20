「ソフトバンク５−４西武」（２０日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンク・上沢直之投手が移籍後初の２桁奪三振となる１２三振の力投。７回を２失点にまとめて今季９勝目（６敗）を挙げた。

右腕は「調子は今シーズンの中で１番良かったと思います」と頷いた。初回からエンジン全開。１番・源田をカーブで空振り三振に仕留めると、２番・高松と３番・渡部聖は直球を勝負球に３者連続三振のスタートを切った。

登板前日の練習で右足の使い方のヒントを得て「ぶっつけ本番だったけどやってみた」というチャレンジが奏功した。「いい感覚が最後まで消えなかった」。その後も三振の山を築いた。

２-２の七回には連続四球で１死満塁のピンチを迎えたが、ひるまずに直球で押した。炭谷を１４８キロで空振り三振。代打・村田は１４９キロで見逃し三振に仕留めると、普段はクールな男が大きく吠えてこぶしを握った。

その直後に味方打線が３点を勝ち越して勝利投手に。「同点でしのいでいれば絶対に打ってくれると思っていた。気持ちで何とかしようという感じでした」と笑みをこぼした。