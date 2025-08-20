¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é49¤«¹ñ»²²Ã¤·²£ÉÍ¤ÇTICAD³«Ëë¡¡´±Ì±Ï¢·È¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¶¯²½¤Ç·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·
ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¤¹¤ëTICAD=¥¢¥Õ¥ê¥«³«È¯²ñµÄ¤¬¤¤ç¤¦¡¢²£ÉÍ»Ô¤Ç³«Ëë¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Ï´±Ì±Ï¢·È¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö´±¤ÈÌ±¤¬Ï¢·È¤ò¤·¤ÆÌ±´Ö¼çÆ³¤ÎÅê»ñ¤ò¶¯²½¤ò¤¤¤¿¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¤³¤ì¤¬À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ç¤¢¤ë¤È¡×
TICAD¤Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤«¤é49¤«¹ñ¤¬»²²Ã¤·¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÌ±´Ö¼çÆ³¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§¸ÛÍÑ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢º£¸å3Ç¯´Ö¤ÇÊÝ·ò¤äAIÊ¬Ìî¤Ê¤É¤Î¿Íºà¤ò30Ëü¿Í°éÀ®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¢§¼ý±×¤Î³ÎÊÝ¤È¼Ò²ñÌäÂê¤Î²ò·è¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤¹¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÅê»ñ¡×¤ò´±Ì±¤Ç¤¢¤ï¤»¤Æ15²¯¥É¥ë=¤ª¤è¤½2200²¯±ßµ¬ÌÏ¤Ç¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥É¤äÃæÅì½ô¹ñ¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«ÂçÎ¦¤ò°ì¤Ä¤Î·ÐºÑ·÷¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«·ÐºÑ·÷¥¤¥Ë¥·¥¢¥Æ¥£¥Ö¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÆâÎ¦Éô¤«¤é¥¤¥ó¥ÉÍÎ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡Ö¥Ê¥«¥é²óÏ¡×¤ÎÀ°È÷¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ê¤É¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¯²½¤âÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Ì³¾Ê´´Éô¤Ïº£²ó¤ÎTICAD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö½¾Íè¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÊýÅª¤Ê»Ù±ç¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤«¤é¼çÂÎÅª¤Ê´ØÍ¿¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ÇÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤¹¤Ï¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Ë¤è¤ëÅê»ñ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ä±§Ãè¡¢°åÎÅ¡¢¶µ°é¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¢¥Õ¥ê¥«Â¦¤È300·ï°Ê¾å¤Î³Ð½ñ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
