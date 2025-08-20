Hey! Say! JUMP山田涼介、年下に怒られた貴重な経験「キャリア年齢も含めてなかなか普段怒られることはなくなってきた」
【モデルプレス＝2025/08/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2025年8月20日、都内にて開催された「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に出席し、プロゲームチーム「Crazy Raccoon（以下、CR）」にLEOとして加入することを発表。eスポーツの大会に出場した時の思い出を振り返った。
CRが主催する「第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」に出場した経験を持つ山田。「やっぱり今まで遊んできたゲームの感覚とはほんとに違って、eスポーツが“スポーツ”と言われる意味がすごくその大会で僕は分かりまして」と話し出し「3人1組で組んで、大会の本番1週間前から初めて顔を合わせて『どのキャラを使ってどういう戦術で行くのか』というのをコーチを立ててやるんですけども、私のキャリア、年齢も含めてなかなか普段怒られることはなくなってきたんですけど、年下のコーチにすごい怒られまして。そういうのも貴重な経験だななんて思いながら楽しめる自分もいた」と笑いながら振り返った。
どういった注意を受けたのかと問われると「『どんな性格か分からないですけど、なんであの場面行かないでって言ったのに行ったんですか』この通り言われました。怖かった（笑）」と鮮明に覚えている様子。「本当にすみません。僕の勝手な判断で行ってしまいました。だからチームが負けたんですよね。分かっています。すみません。以後気をつけます」とひたすらに謝ったことも告白していた。
また、今後CRのメンバーとやりたいことを尋ねられた山田。「何人かは一緒にゲームをしたりとか、プライベートで会ったこともあったりするんですけども、やっぱりたくさん所属されているので、まだお会いしてない方たちもいます」と全員とはまだ交流できていないとした上で「僕、全員の後輩なんですよ」「なのでまず1人1人にまずご挨拶回りから始めたいなっていう風に思っています」とお茶目に答えた。
CRは2018年4月に結成され、現在では「Fortnite」「Overwatch」「Apex Legends」「Street Fighter」「Streamer」を含む11部門を展開するプロゲームチーム。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っている。
2021年にYouTubeゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設以降「Apex Legends」を中心に、定期的に実況配信を行い、8月20日現在チャンネル登録者数101万人を突破している山田は今回、CRが新設する【STAR部門】に電撃加入。同日に東京ドームで行われる「Crazy Raccoon『CR FES 2025』」にて、およそ5万人の観客の前でサプライズ発表を果たした。（modelpress編集部）
