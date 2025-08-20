全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は２０日、競泳と飛び込みが広島県で、水球が山口県で行われ、閉幕した。

地元・山口の西京が水球３位

水球３位決定戦 西京１３―１０金沢市工

０―２で迎えた第２ピリオド。浜川愛斗選手（３年）が力強く右腕を振り抜き、チーム初得点を挙げた。「何が何でも自分が決めようと思った」。逆転の口火を切るエースの一発に、地元応援団の大歓声が会場に響き渡った。

小学２年で山口市で水球を始めた浜川選手は中学３年時、３年後に地元で総体の水球が開催されることを知った。「地元開催で日本一」を目標に掲げ、西京に入学。木村真弥監督は３年生について、「１年の時から、『２年後は山口県で勝つぞ』という思いで頑張ってきた」と話す。

県外の強豪校と練習試合を重ね、大学生と約１週間の合同練習を積んだことも。格上を相手に経験を積み、チームは劣勢でも試合を楽しむ精神力の強さを身につけた。この日チーム最多の６得点を挙げた浜川選手は「負けていても誰一人暗い顔をしていなかった。絶対に勝てると思った」と胸を張る。

目標としていた頂点には届かなかったが、２０１２年以来の３位に輝いた。木村監督は「スター選手はいないが、みんなで力を合わせてつくりあげてくれた」とたたえた。表彰式で銅メダルを首にかけられた選手たちは、応援席に向かって笑顔で手を振った。「全員で攻めて全員で守る水球ができた。たくさんの応援に感謝している」と清角圭介主将（３年）。誇らしげな表情で、会場を後にした。（松田史也）