“プロゲームチーム加入”Hey! Say! JUMP山田涼介、主催大会開いたら知念侑李を「ボコボコにしたい」加入報告時にメンバーと微笑ましいやり取りも
【モデルプレス＝2025/08/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2025年8月20日、都内にて開催された「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に出席し、プロゲームチーム「Crazy Raccoon（以下、CR）」にLEOとして加入することを発表。メンバーに伝えた時の反応を明かした。
【写真】JUMP山田、会見中もらったユニフォームを丁寧に畳む
現在チャンネル登録者数101万人を突破するYouTubeゲームチャンネル「LEOの遊び場」にて「Apex Legends」を中心に、定期的に実況配信を行ってきた山田。今後の活動について「よりこう楽しめるコンテンツと言いますか、生配信だけではなく、動画だったりとかいろんなものが『LEOの遊び場』でも皆様に提供できるのかなと思っているので、ここからCrazy Raccoonの皆さんと一緒により楽しいチャンネル作りをしていきたい」と意気込んだ。
司会から「山田涼介杯」といった大会の開催などは考えているかと問われると「なるほど…やりたいですね…」とニヤニヤした表情を浮かべ、ゲームは「Apex Legends」にしたいと即答。「僕主催で大会を開いて、その時にはうちのメンバーの知念もゲーム好きなので、呼んでボコボコにしたいと思います」とメンバー・知念侑李の名前を挙げた。知念とは「同じ休みの日に20時間ぐらいですかね。お互いの出前のピンポンが聞こえるぐらい、ずっと一緒に同じゲームをやってましたね」「本当に同じくらいの熱量を持って一緒にゲームをやっていたので『メンバーにこういうやつがいてくれてよかったな』って感謝しています」と長時間ゲームに没頭していたこともあったと振り返っていた。
今回の加入について、知念含めHey! Say! JUMPのメンバーはもう知っているのかと質問が飛ぶと「グループLINEで皆に報告させてもらったんですけど、皆『おお！頑張ってね』っていう中、高木（高木雄也／※「高」は正式には「はしごだか」）1人が『僕はどれぐらいゲームを頑張ったらそこに入れるのかな』っていうのが来まして『無理だよ』っていう返事をしました」とメンバーとの微笑ましいやり取りを公開。「『好きなゲームを1万時間ぐらいやったら、もしかしたらね強くなって入れるかもね』なんていう話をしました。でも、皆それぞれこの加入を喜んでましたし、応援してくれてました」とお茶目な発言もありつつ、応援してくれたと笑顔を浮かべていた。
今回、山田は「第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」に出場するなど、かねてより親交を深めてきたCRが新設する【STAR部門】に電撃加入。同日に東京ドームで行われる「Crazy Raccoon『CR FES 2025』」にて、およそ5万人の観客の前でサプライズ発表を果たした。同チームは2018年4月に結成され、現在では「Fortnite」「Overwatch」「Apex Legends」「Street Fighter」「Streamer」を含む11部門を展開するプロゲームチーム。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っている。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属。インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍している。（modelpress編集部）
◆山田涼介、知念侑李を「ボコボコにしたい」
◆山田涼介、プロゲームチームに電撃加入
