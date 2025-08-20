Hey! Say! JUMP山田涼介、プロゲームチーム電撃加入「Crazy Raccoon」新設のSTAR部門 東京ドームでサプライズ発表
【モデルプレス＝2025/08/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2025年8月20日、都内にて開催された「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に出席。プロゲームチーム「Crazy Raccoon」にLEOとして加入することを発表した。
【写真】JUMP山田がプロゲームチーム所属に ユニフォーム持つ姿
Crazy Raccoon（以下「CR」）は2018年4月に結成され、現在では「Fortnite」「Overwatch」「Apex Legends」「Street Fighter」「Streamer」を含む11部門を展開するプロゲームチーム。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っている。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属。インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍している。
山田は、2021年にYouTubeゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設。開設以降「Apex Legends」を中心に、定期的に実況配信を行い、8月20日現在チャンネル登録者数が101万人を突破している。今回、山田は「第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」に出場するなど、かねてより親交を深めてきたCRが新設する【STAR部門】に電撃加入。同日に東京ドームで行われる「Crazy Raccoon『CR FES 2025』」にて、およそ5万人の観客の前でサプライズ発表を果たした。
東京ドームでの発表前に行われた記者会見では、今回の加入についてかねてより仲が良かったというチーム代表のおじじから「涼ちゃんがCRに入ったら面白くね？」と2年前に言われたことがきっかけだという。「LEOの遊び場」は生配信中の機材トラブルの対処や、動画編集の依頼・管理など1人で対応しなければいけなかったという状況には「実は僕、アイドルもしてまして（笑）。やっぱり俳優だったりアイドルをしている仕事の中で、1人でいろんなことを対応していくっていうのもやっぱり限界がありまして」と課題も。その中で「Crazy Raccoonの皆様が非常に日頃から僕のことをバックアップしてくださっていて。これ（加入）が恩返しという形なのか分かりませんが、Crazy Raccoonに所属することで互いに支え合って、よりゲームのことを皆様に知っていただけたらいいなという風に思い、事務所に相談して承諾を得て、約2年間かけて実現したという形になっております」と説明した。
加入が決まり「嬉しいの一言につきますけども、これからどんな活動が自分に待っているんだろうなっていうところが1番ワクワクしている」と声を弾ませ「LEO」と書かれたユニフォームを嬉しそうに報道陣に見せる場面も。主にはストリーマー（配信者）として活動していくとしながらも、世界最大のeスポーツイベント「Esports World Cup 2025」に訪れたことで、世界大会に「いつかどんな形でもいいから立ってみたい」と夢も膨らませたという山田。「ゲームを愛する人間の1人として、ゲームの魅力をたくさんの方にこれからもどんどん伝えていきたいなと思います」と意気込んでいた。
なお、CR加入により新たなキャラクターイラストも公開。ポイントを聞かれると「僕、爬虫類を家で17匹ほど買ってるんですね。多いですよね…（笑）。そのヤモリを絶対入れてほしいということで、肩に乗せてもらったのが1番ポイントかなっていう風に思います」と回答。また「元々僕のキャラクターがいるんですけど、そのイメージをあまり崩さないようにと言いますか、あくまで僕のイラストなので、そのイメージが変わらないように描いてください」とリクエストしたことも明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆山田涼介、プロゲームチームに電撃加入
◆山田涼介、加入のきっかけは？
◆山田涼介、新キャライラストのポイントはヤモリ
