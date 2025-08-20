Hey! Say! JUMP山田涼介、ゲーム好きになったきっかけは母「芸能界イチ強いのかなと」自負するゲームとは
【モデルプレス＝2025/08/20】Hey! Say! JUMPの山田涼介が2025年8月20日、都内にて開催された「山田涼介『Crazy Raccoon』加入発表記者会見」に出席し、プロゲームチーム「Crazy Raccoon（以下、CR）」にLEOとして加入することを発表。ゲームを好きになったきっかけが母であることを明かした。
【写真】JUMP山田、プロゲームチーム電撃加入会見冒頭の様子
ゲームを好きになったきっかけを聞かれ「元々は母親が『バイオハザード』というゲームがすごい好きで、それを小さい頃から、小さい頃って言っても中学生ぐらいですけど、その時ずっと見ててやってみたいななんていうのをずっと思ってたんです」と母の影響だと告白し「大人になって、自分で機材とか買えるようになってやってみたらすごい面白くて。そこからですね。没入するようになったのは」と振り返った。
そんなゲームについて「学校や職場で嫌なことがあっても、ゲームの世界だったら忘れられることもたくさんあるんですよ。本当に自分のメンタルの部分でもたくさん助けてもらえるコンテンツの1つだと僕は思っているので、そういう嫌なことを忘れられる楽しいものだよっていうのを自分の活動を通してたくさんの方に知っていただきたい」と魅力を存分に伝えたいと意欲を示していた。
また、山田は「地方に行った時はPCを持っていったりしたら、ホテルに戻って2時間ぐらいは触ったり」とソロやグループでのツアー遠征先でもゲームに毎日触るようにしているという。「僕本当にこの仕事に向いているんですけどすごいショートスリーパーなんです」と分析し「正直3〜4時間寝れれば僕も全然元気に働けるのでラッキーだなと。親に感謝ですね」とアイドルの仕事もゲーマーの仕事も向いている体質であると嬉しそうに話した。
さらに、ゲームのスキルにおいて芸能界で自分がどのくらいのレベルだと考えているかという質問には「『Apex Legends』というゲームだけにおいて言えばもしかしたら芸能界イチ強いのかなと思います。他のゲームで僕は触ったことないゲームもたくさんあるので、そうなってくると全然わからないですけども」と自負していた。
CRは2018年4月に結成され、現在では「Fortnite」「Overwatch」「Apex Legends」「Street Fighter」「Streamer」を含む11部門を展開するプロゲームチーム。「ゲーマーをかっこよく魅せる」というテーマを掲げ、esportsの発展を目的として精力的に活動を行っている。所属選手は全員日本トップレベルの実力を誇り、世界で戦っているメンバーも多く所属。インフルエンサーとしても影響力を持ち、動画投稿、ストリーミング、イベント出演など、幅広く活躍している。
山田は、2021年にYouTubeゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設。開設以降「Apex Legends」を中心に、定期的に実況配信を行い、8月20日現在チャンネル登録者数が101万人を突破している。今回、山田は「第9回 Crazy Raccoon Cup Apex Legends」に出場するなど、かねてより親交を深めてきたCRが新設する【STAR部門】に電撃加入。同日に東京ドームで行われる「Crazy Raccoon『CR FES 2025』」にて、およそ5万人の観客の前でサプライズ発表を果たした。（modelpress編集部）
