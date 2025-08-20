◆パ・リーグ ソフトバンク５―４西武（２０日・みずほペイペイ）

西武はソフトバンクに逆転負けを喫し、１０９試合目で自力でのクライマックスシリーズ（ＣＳ）出場の可能性が消滅。西口監督は試合後、「他力でもいいからそこ（ＣＳ）だけは頑張って目指す」と言葉を絞り出した。

１点を追う４回、２死一塁からタイラー・ネビン外野手が上沢の１４２キロカットボールを捉え、右翼スタンド前のホームランテラスに飛び込む１３号２ランを放ち逆転。だが、４回に同点に追いつかれると、７回１死満塁の好機では炭谷、代打・村田が連続三振に倒れ得点を挙げることができず。「なかなかねそういうチャンスでいつも点が取れないから、というところですね…」。流れをソフトバンクに渡す形となり、その裏に、試合前時点で防御率０・７６と奮闘を続けていた３番手・山田陽翔投手が今季３６試合目の登板で初めての複数失点で逆転を許した。

「１番・遊撃」に源田壮亮内野手、「２番・中堅」に高松渡外野手と大幅に打線を組み替えるも、２人で８打数無安打６三振。指揮官は「あまりにもうちの１、２番が散々たる結果だったから」と苦言。借金も今季最多の９まで膨らむ重すぎる１敗となった。