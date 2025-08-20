「明治安田Ｊ１、町田３−１Ｇ大阪」（２０日、町田ＧＩＯＮスタジアム）

町田は後半にリーグ戦約２カ月ぶりの失点で同点に追いつかれるも、同３３分にＭＦ林が決勝ゴール。クラブ記録を更新するリーグ戦８連勝＆公式戦１１連勝とし、４月６日の川崎戦以来、暫定で約４カ月半ぶりに首位を奪取した。

試合後、黒田監督は久々の首位浮上にも「まだまだ分からない状況。去年の経験もよく分かっていて、そんなに簡単に維持できると思ってません。必ず長期戦になってくると思うので、本当にラスト１節、２節まで分からない勝負が続いていく。首位を意識することなく、１試合１試合チャレンジャーのつもりで、ぶれずに町田のサッカーを遂行していきたい」と慢心はゼロの様子。中２日で迎える次戦・横浜Ｍ戦に向けては「もう一つギアを入れ直してがんばっていきたい」と意気込んだ。

町田は４月上旬に首位に立ったが同月中旬から失速。黒田監督にとって、プロ初の３連敗を喫するなど、第１９節終了時点では首位との勝ち点差が最大で１５開いた。それでも多くのケガ人が復帰した後半戦からは攻守の歯車がかみ合いだし、リーグ戦８連勝で急浮上。前節まで５試合連続クリーンシートを達成し、攻撃では８連勝中２０得点と平均２得点以上を記録。攻守ともに結果・内容ともに充実し、大旋風を起こした昨季以上の強さが確かにある。