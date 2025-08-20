◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ７―４広島（２０日・横浜）

広島は序盤の大量失点が響き、再び３位ＤｅＮＡと４ゲーム差に広がった。先発の大瀬良が２回に一挙５失点。２回先頭のオースティンの内野安打の後、山本に左翼フェンス直撃の二塁打でつながれると、一気に崩れた。１死二、三塁で三森に中前への先制打。投手の東に２点二塁打を許すなど、この回だけで６安打を浴びた。１９年途中から８連勝していた横浜スタジアムでは６年ぶりの黒星。今季最短の３回でマウンドを降りた。打線はファビアンの来日初の１試合５安打など１１安打で４点を返したが、反撃は及ばなかった。

以下は試合後の新井貴浩監督の一問一答

―大瀬良が２回に捕まった

「少しずつ甘く入ったのを逃してくれなかったという感じかな。ちょっとビッグイニングになってしまったけど、その後も攻撃陣はいい攻撃ができたと思います」

―反発力は見せた

「序盤でああいうことになっても、諦めることなく、いい攻撃はできていると思うので、そこは継続したい」

―ファビアンが５安打

「なかなか５安打はできることじゃないので。すばらしいバッティングだったと思います」

―あす以降、打順の組み替えは

「打順の組み替えは考えていないです」

―あまり動かしたくはない

「基本的には。でも、明日になったらどうなるか分からないですよ。誰が出るか分からない。まだ（スタメンは）決めていないので」