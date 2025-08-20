乃木坂46賀喜遥香「ギターをちゃんと弾いたことなかったので…」『閃光ライオット』のオープニングで披露した“ギターパフォーマンス”の裏話を語る

乃木坂46賀喜遥香「ギターをちゃんと弾いたことなかったので…」『閃光ライオット』のオープニングで披露した“ギターパフォーマンス”の裏話を語る