¡¡ÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë£Î£Â£Á¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤¬£²£°Æü¡¢°¦ÃÎ¡¦£É£Ç¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¡Ö£Â£Ì£Á£Ã£Ë¡¡£Ó£Á£Í£Õ£Ò£Á£É¡¡£²£°£²£µ¡¡£Ô£È£Å¡¡£Ã£Á£Í£Ð¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¤ò¡ÈÀ¤³¦´ð½à¡É¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Áª¼ê¤ÈÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Õ¥¡¥ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ½ªÆü¤Ï£±Ëü£µ£±£°¿Í¤ÎÂç´Ñ½°¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿¡£
¡¡Ìó£´»þ´ÖÈ¾¤Ë¤ï¤¿¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤¿¡£ÃË¤Î»Ò¤Î¡ÖÎÝ¤¯¤ó¤ß¤¿¤¤¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï²¿¤ò¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¡©¡×¤Ë¤Ï¡Ö·ÜÆù¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÍ¥¤·¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ±þ¤¨¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤¿ÃËÀ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Öº£¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£²óÅú¤Ë²ñ¾ì¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëÃæ¡¢È¬Â¼¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¤È¡¢£±Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤Ë¤ï¤¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ËÆüËÜÂåÉ½³èÆ°¤Îºß¤êÊý¤ò½ä¤ê¡¢ºòÇ¯¤ËÆüËÜ¶¨²ñ¡Ê£Ê£Â£Á¡Ë¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤¿¡££±£¸Æü¤Î¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖºÇ¶á¡¢ÂåÉ½¤ä¶¨²ñ¤Î¤ä¤êÊý¤¬°ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤¿¤ÀÃ±¤ËËÜÅö¤ËÆüËÜ¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡×¤ÈÈ¯¸À¤Î¿¿°Õ¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£