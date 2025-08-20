¡Úµð¿Í¡ÛÀèÈ¯¡¦¿¹ÅÄ½ÙºÈ¤¬£²ÇÔÌÜ¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ö¾¡Éé¤·¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¡×
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥ä¥¯¥ë¥È£·¡½£²µð¿Í¡Ê£²£°Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈÅê¼ê¤¬¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¤ÇÀèÈ¯¤·¤Æ¡¢£´²ó£±¡¿£³¡¢£¸£¹µåÅê¤²¤Æ¡¢£¸°ÂÂÇ£¶¼ºÅÀ¤Çº£µ¨£²ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ò¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯¡¢£³¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿¹ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£²²ó¤Ë¤³¤Î²ó¤ÎÀèÆ¬¡¦Â¼¾å¤Ë¥Ä¡¼¥·¡¼¥à¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢±¦ÍãÀÊ¤Ø¤ÎÀèÀ©¥½¥í¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Ï£³¼ÔËÞÂà¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±ÅÀ¤Î£´²ó¡££±»à°ìÎÝ¤«¤é£¶ÈÖ¡¦»³ÅÄ¤Ëº£ÅÙ¤Ïº¸ÍãÀÊ¤Ø¤Î£²¥é¥ó¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢£µ²ó£±»à¤«¤é£³Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¤ë¤Ê¤ÉÄÉ²ÃÅÀ¤òµö¤·¡¢£±»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Ç¹ßÈÄ¡£Âå¤ï¤Ã¤¿µÆÃÏ¤âÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ¤³¤Î²ó¡¢·×£´¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¿¹ÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£¾¡Éé¤·¤Ë¤¤¤Ã¤ÆÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤Í¡£¤½¤ì¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£µå¾ì¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤ä¤¹¤¤µå¾ì¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡£¤¤¤¤·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ä¥¯¥ë¥ÈÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°·Ï¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¤Í¡£¤¢¤½¤³¤ÇÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤¬¥Ý¥ó¤È´ÊÃ±¤Ë¼è¤ì¤¿¤é¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÂ®µå·Ï¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¡£¡Ö¤Þ¤¿Íè½µ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¿¹ÅÄ¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£