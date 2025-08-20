タイで異例の特大ヒットを記録した異色マルチバース・ラブ・ホラー『サッパルー！街を騒がす幽霊が元カノだった件』が９月２６日(金)より公開。不気味でコミカルでちょっとエモーショナルな予告編が解禁された。

亡霊となった元カノに会うために“死霊の世界”へ向かうことになった主人公の物語を、ホラー、マルチバース、ドラマ、コメディと様々な要素を盛り込んで描く本作。予告編には、街に現れる妊婦バイカーオの亡霊の不気味な姿がお目見え。しかし、多くの住人が目撃しているにも関わらず、同じ街に住む元カレのシアンのもとには姿を現さない。バイカーオと話がしたいシアンは街の葬儀屋に相談しに行くが、幽体離脱でたどり着ける“死霊の世界”の説明を受けると、「『ドクター・ストレンジ』かよ(笑)」と軽口を叩いている。それでも、彼の想いはホンモノだった。予告編の後半は、バイカーオへの愛と後悔を募らせたシアンにフォーカスした、ちょっぴり切ないものとなっている。こんなの、絶対想いを伝えなきゃダメだろ……。

『サッパルー！街を騒がす幽霊が元カノだった件』

９月26日(金)より新宿武蔵野館、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国順次公開

場面写真

© 2023 MULTIMEDIA All Rights Reserved