【Crazy Raccoon：「LEO（山田涼介）」の加入】 8月20日 発表

プロゲームチーム「Crazy Raccoon」は8月20日、アーティスト・俳優として活躍する山田涼介さんが、新設された「STAR部門」に加入することを発表した。

山田さんは「Hey! Say! JUMP」のメンバーで、アイドル・俳優として活躍しながら、2021年にYouTubeにてゲームチャンネル「LEOの遊び場」を開設。FPSゲーム「Apex Legends」を中心に実況配信を行なっており、2022年6月に開催された「第9回 CR CUP Apex Legends」にも出場していた。

今回、東京ドームで開催された「CR FES 2025」にて、新設された「STAR部門」に山田さんが“LEO”として加入することを電撃発表。山田さんは、CRの代表取締役で“CRおじじ”としても知られる高野大知氏と一緒にゲームをプレイする仲であり、その中で「涼ちゃんがCRに入ったら面白くね？」という会話が加入を考えるきっかけになったという。

また「LEOの遊び場」は山田さんが一人で運営しており、アイドルや俳優活動も並行する中で、機材トラブルや動画編集の手配などには限界があったため、事務所に承諾を得て、2年間かけて「Crazy Raccoon」加入の準備を行なってきた。実際にCRに所属できたことを率直に「嬉しい」と明かし、「これからどんな活動が待っているのか、一番ワクワクしています」とコメントした。

(C)SAMURAI KOBO CO.,LTD.

