◆ＪＥＲＡ セ・リーグ ヤクルト７―２巨人（２０日・神宮）

巨人の森田駿哉投手がヤクルト戦で先発して、４回１／３、８９球投げて、８安打６失点で今季２敗目を喫した。

初回をテンポよく、３者凡退に抑えていた森田だったが、２回にこの回の先頭・村上にツーシームを捉えられて、右翼席への先制ソロを打たれた。

３回は３者凡退。しかし、同点の４回。１死一塁から６番・山田に今度は左翼席への２ランを浴びた。

さらに、５回１死から３連打を浴びるなど追加点を許し、１死一、三塁で降板。代わった菊地も適時打を浴びてこの回、計４失点となった。

森田は「長打を警戒していた中で先制ホームランと２ラン打たれているので、そこをなんとかゴロを打たせたいな、というところができなかったのがこういう結果になったのかな、と思います」と反省。ヤクルトとはプロ初先発初勝利した６日以来の対戦となり、「前回、外中心でいっていたのが、やっぱり、外をしっかりと狙われていたので、もっと自分もそれを上回るようなピッチングをしないといけないと思いましたし、やっぱりまだまだ技術的にも足りないと思うので、それが良くなるように練習していきたいと思います」と振り返った。