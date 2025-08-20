夏のダメージをリセット！CLARINSのオールハンドスパ体験
機械に一切頼らない「オールハンド」施術。その魅力は？
エントランスからは想像できないほど広々としたスパ店内。
クラランス スキン スパの最大の特徴は、一切の機械を使用しないオールハンド施術。「クラランス タッチ」と呼ばれる独自のメソッドで、プレスする強さ、方向、立ち位置までが決まっているそう！それができるのは厳しいトレーニングを受けたセラピストのみ。
機械ではできないg単位の指圧や、肌質や肌悩み、叶えたい肌など、手で触れることで肌と対話しながら調整する施術はオールハンドならでは。技術と知識がなければできないテクニックにクラランスの自信を感じます。施術前から膨らむ期待！
スパだけで体験できる！ PRO製品
私が体験したのはエイジングケア フェイシャルトリートメントのコース。
[btk_sh_bgc_text background="#fadee7"]︎ユース エキスパート75分 24200円(税込)[/btk_sh_bgc_text]
丁寧なカウンセリングで肌悩みや理想の肌をしっかりと引き出してくれます。施術中の音楽もセレクト。
カウンセリングから悩みや叶えたい肌に合わせてアイテムをカスタマイズ。さらにスパ専用に開発されたPRO製品と呼ばれるアイテムもあり、体験できるのはスパだけ。植物エキスの先駆けであるプラント(植物)&サイエンス(科学)の先進技術を駆使したアイテムを使用していきます。
スパ専用のPRO製品と大人気のエイジンングケア美容液 ダブル セーラム ADCなどを使用
肌、身体、心が整うクラランスタッチ
全身に触れ、深い呼吸と共にリラックスをした状態でクレンジングへ。
スタートからびっくり！クレンジングなのに、全然擦らない！！！
肌に優しく触れて離すような手の動きは吸引法と言うそうで、毛穴から垂直にタッチしながらメイクを落とすクレンジング技術。夏の紫外線ダメージで摩擦に敏感になりがちな肌には安心感のあるクレンジング。
目元から優しくクレンジング。こんなにも擦られないクレンジングは初めて！
続いて角質ケアではブラシを使ってローションを塗布し、肌を柔らかくしていきます。デコルテ、肩周り、腕まで丁寧にケアしてくれる心地よさに身体だけでなく心もリラックス。
フェイシャル トリートメント コースですが、デコルテ、腕、足の指先までケアしてくれます。
そしてPRO製品のクリームとダブル セーラム ADCをカクテル(混ぜて)して塗布。その時のタッチも指先で触れたり気持ちの良い圧を加えたりと様々なテクニックに「これがクラランス タッチ！」と驚き。肌の疲れが流れて、きゅっと引き上がっていく感覚がありました。
顔の凹凸に合わせて細かい部分にもしっかりとフィットする隙のない手技！
施術部位を変える時も常に体のどこかに触れて、手の温もりと安心感を与えてくれるのもクラランスメソッドならでは。
最後にPRO製品のパックと新発売のファーミング EX クリームを。
左：PRO製品のマスク 右: リニューアルしたァーミング EX クリーム
そして、ファンデーションとリップオイルまでトリートメントルームで仕上げてくれます。
ベースメイクまで仕上げていただけるのは嬉しい！
驚きのBEFORE AFTER
起き上がり、鏡を見てびっくり。肌がふっくらと引き上がっている！そして顔がイキイキしている！
夏のダメージ蓄積で疲れた肌がトーンアップして元気に！
左BEFORE 右AFTER
施術前と比べると、ノーメイクのAFTERの方が発光して肌がツヤツヤ！肌がふっくらしたのと、全体的にトーンアップ。蓄積した夏のダメージがフラットになり、肌も心も軽くなりました。
驚きは翌日も。朝一番に鏡を見た時、「肌が明るい！輝いている！」と、効果が持続しているのにびっくり。そしてメイクノリの良さ！ファンデーションがいらないくらいつるっとしていて肌に自信が持てる！それがクラランス スパの魅力だと実感しました。
メイクノリの良さが格段に違う！と思わず写真を撮った翌日の朝
紫外線や冷房でダメージを受けやすく肌が敏感になりやすい時期に、オールハンド施術の安心感に頼りたくなります。機械を使わないからこそ、妊娠中の方も受けることがでるボディトリートメントコースや、ダウンタイム中のアフターケアに通う方も多いのだそう。
ギフトチケットもあるので、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったり。こだわりの施術で肌へ自信を与えてくれるクラランス スキン スパ、ぜひ体験してみてください！
クラランス スキン スパ GINZA SIX店
東京都中央区銀座6-10-1GINZA SIXB1F
03-6263-9995