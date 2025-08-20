◇セ・リーグ 巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日 神宮）

巨人の2年目左腕・森田駿哉投手（28）は20日のヤクルト戦（神宮）でプロ3度目の先発登板。5回途中8安打6失点と初めて打ち込まれ、先発初黒星となるプロ2敗目（2勝）を喫した。

高校日本代表でもコンビを組んだ同学年の岸田と3試合連続のバッテリー。初回をわずか8球で3者凡退と順調に立ち上がったはずだった。

だが、2回に相手主砲・村上に内角高めツーシームを右翼ポール際に運ばれる先制8号ソロを許し、プロ初被弾とプロ初の自責点を記録。デビューからの連続自責0が16イニングでストップした。

すると、1―1で迎えた4回には山田に低めフォークボールを左翼スタンドへ8号2ランとされて勝ち越しを許す。

4回までに75球を投じていたが、直後の5回にも打席に入り、右前にプロ初安打も記録した森田。

だが、その裏、3連打で失点を重ね、なおも1死一、三塁とピンチが続いたところで阿部慎之助監督（46）が投手交代を決断し、2番手右腕・菊地も打たれて森田の失点は6となった。

投球内容は4回1/3で打者22人に対して89球を投げ、8安打6失点。2三振を奪い、与えた四球は1つ、直球の最速は148キロだった。

先発デビュー3連勝となれば、巨人では2020年6月23日広島戦（東京D）から先発3連勝した戸郷翔征以来5年ぶりとなるところだったが、実現しなかった。

試合後、森田は「長打を警戒していたなかで先制ホームランと2ランを打たれてるんで。そこを何とかゴロを打たせたいなというところができなかったのが、こういう結果になったのかなと思います」と猛省。

「やっぱ前回、外中心でいっていたのが、外はしっかりと狙われていたので。もっと自分もそれを上回るようなピッチングをしないといけないと思いましたし、やっぱりまだまだ技術的にも足りないと思うので、もっとそれが良くなるように練習していきたいなと思います」と必死に前を向いていた。