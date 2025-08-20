「ズボラなのに大人っぽい」料理家・arikoさん流・手抜きなのに映えるごはん術

クックパッドのポッドキャスト番組「ぼくらはみんな食べている」。食や料理に熱い思いを持ち活躍するゲストを迎え、さまざまな話を語ります。クックパッド初代編集長の小竹貴子がパーソナリティを務めます。今回は、料理家のarikoさんがゲストの後編です。

うま味だけを足せる「白だし」を作りたかった

小竹：今日はarikoさんにお料理を作っていただくのですが、何を作ってくださるのでしょうか？

arikoさん（以下、敬称略）：暑いので、冷たくてサラッと食べられる麺を作っていきたいと思います。私がプロデュースした白だしを使った冷麺と豆乳を使ったコングクスを作っていきます。材料は、そうめんと無調整の豆乳、それに白だしとごま油で味付けは完成です。中に入れるものが、きゅうりとキムチ、炒りごまに蒸し鶏、これはサラダチキンでもいいです。あとは、食べるときに韓国海苔をトッピングしてもおいしいと思います。





小竹：暑い夏にぴったりですね。

ariko：そうめんは夏の間たくさん食べるから飽きちゃうので、手を替え品を替えして食べられたらいいなと思います。

小竹：お昼ご飯にもすごくいいですよね。

ariko：最近編み出したのですが、これはにんじんしりしりを作るときに使うしりしり器で、これできゅうりを切るんです。そうすると、すごく馴染みのいい千切りができる。千切り器でもいいのですが、ちょっと綺麗すぎるかなと思ったりして。

小竹：味も染みやすそうだし、見た目もランダムになっていいですね。

ariko：そうなんですよ。これはハワイのダウンタウンで見つけて、恐らくベトナム料理を作る人が使うのだと思うのですが、これがしりしり器だって知らなかったんです。それで帰ってきてこれを出したら、「わざわざハワイで買ったんですか？これは沖縄のものですよ」って言われて、なんか自慢しているみたいになってしまって、すごく恥ずかしくなってしまったことがありました（笑）。

小竹：でも、見た目もすごくかわいいですよね。

ariko：この手作りな感じがいいんです。切れ味もすごくいいですしね。で、切っただけだと青っぽいので、少し水にさらしてパリッとさせます。

小竹：今日使う白だしですが、これはこだわりの素材で作られているそうですね？

arikoさんプロデュース「ARIKOYA 白だし (1本 360ml) 」

ariko：めんつゆだとちょっと甘すぎるので、甘さ控えめで、お出汁感が出るものがほしくて、白だしをよく使っていたんです。ただ、使っていたものが、ちょっと魚臭かったりアミノ酸臭がしたりするのが気になっていて、味の素を使うみたいにうま味だけを足せるものができたらなと思って、相談して作ってもらいました。あまり癖がなくて何にでも使えるけど、素材は自然のものという感じで作りました。

小竹：焼きあご、乾燥しいたけ、かつお節と、うま味がたっぷりですよね。この白だしの産地にも行かれたのですか？

ariko：普通はだしパックに鰹節を使うにしても、いいものを取った後の残りで作ることが多いのですが、この白だしを作っている工場に見学に行ったときに、これは3番カビまでつけた天然の本枯れ節を使っていると社長さんに教えてもらったんです。

小竹：うんうん。

ariko：だしパックを作るときには何回も試飲をするのですが、だしパックを煮出さずに、ただお湯を注いだだけで飲めるというのを、そのときに初めて知りました。それはいいものを使っているからだと社長さんが仰っていたのですが、煮出して使うべきものだったのに、カップに入れてお湯を注いだだけですごくおいしいというのが衝撃だったので、ここに作ってもらってよかったなと思いましたね。

小竹：汁物以外でおすすめの使い方はありますか？

ariko：これをお酢と水で割って、サッと茹でて切った新しょうがを瓶漬けにすると、自家製の新生姜ができます。あと、今の時期であれば、ナスやきゅうりを薄切りにしてもみ漬けにしたときに、これで味をつけたりもします。冬場だったら、これを薄めてしゃぶしゃぶにしてもいいですね。豚しゃぶにして、油揚げやほうれん草と一緒に煮るとか。キムチを薬味にして食べてもおいしいです。

小竹：では、おつゆを作っていきます。1人分だと豆乳が200mlにお出汁が大さじ1.5ですね。arikoさんは顔出しを解禁されたのですよね？

ariko：そうなんです。「キューピー3分クッキング」に去年出演したのですが、声をかけてもらったときに、どうしようかなと悩んでいたら、友人に「あなた料理の仕事をしてるのに何言ってるの。自意識過剰じゃない？」って言われて。今までずっと裏方にいたので、嫌だなって思っていたんですよ。

小竹：うんうん。

ariko：インスタを見てもらいたいから、「こういう人が作っているんだ」ということを逆に知られたくなかったというか。作っている人の印象が強くなるのはちょっと嫌だなと思っていたんです。

小竹：料理のほうですが、これをもう注ぐだけですね。

ariko：すごく簡単です。白に白の世界になります。ここにきゅうりを好きなだけ入れてもらって、キムチを乗せて煎りごまを振って、ごま油をひとたらししたら完成です！





小竹：それでは早速ですが、いただきます！ごま油の風味がよくて、きゅうりのザクザク感に味が馴染んで、すごくおいしいです。

ariko：ありがとうございます！

料理の仕事は感覚さえ合えばずっとできる

小竹：arikoさんはもともと雑誌の編集の仕事をされていましたが、いつから「料理家」という肩書きになられたのですか？

ariko：最初は二刀流でやっていましたが、だんだん料理のウエイトが増えていって、去年の春先からオンラインレッスンを始めたり、「3分クッキング」に出演させたていただいたりしてからは、主戦場が料理になったので料理家のほうがいいなって。雑誌の仕事も今はお休みしているので、それを知らない方は逆に混乱するかなと思い、料理の仕事をしている料理家としてやらせてもらっています。

小竹：料理家と名乗られてから、料理業界を見て何か感じることはありますか？

ariko：私は出版の仕事を30年しているので、かなりのベテランと認識されて、若い人には怖いと言われたり、話しかけてもらえなかったり、私がいくらやりたいと言っても、キャリアのある人はそんなことはやらなくていいという風になってしまうんです。

小竹：はいはい。

ariko：でも料理の世界になると、私は新人なんです。若い長谷川あかりさんなどと同じスタートなので、年齢は関係なく料理のキャリアで見てもらえるので、私なんてまだひよっこになる。料理の世界を見ると、栗原はるみさんや平野レミさん、有元葉子さんなどが、すごい大御所なのにみなさんから愛されて第一線で活躍されている。料理は食べる人や見る人が共感すれば、年齢は関係なくいつまでも活動できるいい仕事だなと実感しています。

小竹：新しい世界がまた広がっていく感じですね。

ariko：ファッションは、年齢がどうとか、キャリアがどうとかということがその上についてきてしまうのですが、料理は基本的に食べることなので、感覚さえ合えばずっとできる仕事だなと思っています。

小竹：私は20年以上、料理の世界を見てきていますが、2005年から10年くらいは料理ブロガーが人気となり、そこからインスタグラマーになり、コロナ明けくらいからクリエイターが出てきている。だからこそ、arikoさんのように料理だけではなく、ファッションなどの違う世界から来られた方が、料理家として広がっていく世界がこれから来るような気がします。

ariko：食べることだけを切り取るわけではなくて、生活の中の食なので、そこは全てが密接に繋がっている。B級グルメから高級レストランまでありますが、自分の感覚に合うお店を選べるのかが、おいしいものを食べられるポイントで、そこがおいしいまずいではなくて、自分の口に合うものを出してくれるお店を探せればいいんです。

小竹：うんうん。

ariko：食べログとかでも、「私はこういう風にしてほしかった。だから星は2です」とか書いている人がいますが、それはそのお店が30年作っている味なのに、自分の味じゃないからマイナスになる。だったら行かなければいいし、自分の口に合うお店に行けばいいと思うんです。自分に合うものを選択できるかというのが食でも大切な気がしますね。

小竹：そうですよね。

ariko：お店の雰囲気なども、気取っているところが嫌だという人もいれば、レトロな感じがいいとか、いろいろとある。自分の感覚に合うところが探せれば、食生活はもっと楽しくなると思いますね。

小竹：Instagramのプロフィール画像は息子さんが5歳の頃の写真だそうですが、ご結婚をされるとのこと。息子さんは料理はされるのですか？

ariko：私の前では一切しないです。今は彼女と一緒に住んでいるのですが、仕事が早く終わって彼女より早く帰ったら、ご飯を作っているんです。それを彼女がInstagramにあげていたりする。「何これ！私食べたことない！」みたいな（笑）。

小竹：そうなんですね（笑）。

ariko：学生時代も1人暮らしをしていたことがあるのですが、教えたことはないのに、写真を見たら、チンジャオロースを作ったときにピーマンがちゃんと同じ幅に切られていたり、クリームシチューを作ったときにブロッコリーをちゃんと下茹でしていたりする。それは門前の小僧で教えたことはないのですが、考えたらできる、その通りにやればできると言っていましたね。

小竹：ちなみに、奥様になられる方はarikoさんの大ファンだとか？

ariko：Instagramをフォローしてくれていて、たまたま行くレストランが同じで、そこで話すきっかけができてからご縁ができたんです。

小竹：じゃあ、arikoさんの味をよく知っているのですね。

ariko：そうですね。うちから持って行ったお裾分けを食べたりもしていますね。でも、彼女も食いしん坊で料理も上手なので、彼女から教えてもらうこともあります。

望まれているものに答えを出すことが向いている

小竹：『ariko流 大人のズボラごはん どんなに忙しくても、おいしいものが食べたい！』という新刊を来月出されます。どういった本なのですか？

ariko：Instagramの中のものをしばらく使っていなかったので、最近のものを出したいと言ってもらって、レシピを見直すきっかけになった本ですね。私の撮った写真が載っていたり、プロの方が撮った写真が一緒に組み合わさっていたりする本です。最初のときは、レシピが詳しく載っていなかったのですが、ちゃんと分量も作り方も載っている形になっています。

小竹：でも、「ズボラごはん」なのですか？

ariko：今日召し上がっていただいたのでお分かりになると思いますが、手抜きで簡単にできるものがあったり、でもおいしいものが食べたかったら、少し奮発してステーキ肉を1枚買ってきて、ステーキを焼いてサラダと組み合わせればタリアッタという料理になったりする。素材に頼るなど、ズボラの仕方も１方向ではなくて、いくつかの提案をさせていただいています。

小竹：ここが「大人の」とついているところですかね。ステーキ肉を使っちゃうみたいな。

ariko：そうですね。でも、ステーキ肉といっても、国産の和牛だったら高いですけど、輸入牛でもすごくおいしいものがたくさんあります。1枚1000円しない状態でもできるので、それくらいの贅沢だったらどうですかというご提案です。

小竹：これから出してみたい本とかはありますか？

ariko：逆に自分が発信したいというより、こういうものが見たいというのはあるのかなと自分で思っています。例えば、塊肉は便利だからいいなと思うのですが、「塊肉なんてみんな使わないよ」と言われちゃって…。自分が便利だと思っているものが、一般の方とはズレていることもあるので、そういうのはどうなんだろうと思っています。

小竹：arikoさんがおいしいと思う、本気の本みたいなものもほしいですけどね。

ariko：ずっと中華料理も習っていたので、中華料理も面白そうだと思うのですが、これを見たいと言ってもらえるものに対応するというのが私のスタイルなのかなって。調整力はありますという感じです（笑）。

小竹：これから挑戦してみたいことややってみたいことを教えてください。





ariko：料理家としてまだスタートしたばかりなので、みんなに喜んでもらえることは何かなと思っています。自分が強く発信するよりも、望まれているものに対して答えを出すほうが自分に向いていると思っています。だから、おにぎりの監修などもさせていただいたり。そういったコンサル的な提案とかもできたら面白そうだなと思っています。

小竹：arikoさんはいい出会いがたくさんあるのですね。

ariko：そうですね。ファッションの仕事でご一緒した会社の方が、たまたま私が差し入れで現場に持って行ったものを召し上がっていて。ファッションから食のことをやりたいとなったときに、あれを作った人とやりたいと思っていただいたことが、1つのきっかけになっていたりするんです。

小竹：うんうん。

ariko：おいしいと思うものを食べてもらうことが、私はやっぱりうれしいし楽しいと思っています。実際に作ったものを、実際に目の前の人に食べてもらうのが一番楽しい。今召し上がっていただいたら、ほかの方にも食べてもらいたいと思うので、もっと作りますねってやっちゃうんです。それで料理の撮影、書籍の撮影でも、そんなに作らなくていいのにという量を作ってしまう（笑）。

小竹：うんうん（笑）。

ariko：2人分のレシピだから2人分だけ作るではなくて、その場にいる人みんなで食べておいしいねって共有するような世界観が好きなんです。

小竹：それがいろいろな人から愛される秘訣ですね。

（TEXT：山田周平）

