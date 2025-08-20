2.5次元アイドルグループ『Chrono▷◀Reverse（クロノ・リヴァース）』、通称クロノヴァが16日、Zepp DiverCity（TOKYO）にて夏のワンマンライブ『Chrono▷◀Reverse Summer One Man Live 2025「VOLT-EX」』を開催。ボルテージMaxで駆け抜けたメンバーから熱いコメントが届きました。

■六者六様のパフォーマンス リスナーと2024年12月以来の再会

クロノヴァは、かなめさん、甘夢れむさん、しゃるろさん、ARKHE（アルケー）さん、しのさん、うるみやさんの6人で2024年3月にデビュー。それから1年とたたずKT Zepp Yokohamaで1stワンマンライブを開催し、目標に掲げるさいたまスーパーアリーナへの一歩を踏み出しました。特徴としてメンバーが『白組』『黒組』の2つに分かれていることが挙げられ、白組をかなめさん、黒組をARKHEさんというWリーダーが率いており、ライバルとして切磋琢磨（せっさたくま）し大きな力を発揮していくという意味が込められています。

ライブの先陣を切ったのは、リード曲『VOLT-EX』。センターでラップをバッチリキメる甘夢れむさん。胸に手を当てて一語一語を丁寧に歌うしのさん。総じてステージングスキルが高く、特に緩急あるダンス表現が光るARKHEさん。見せ場である『まだ死ぬ時じゃねえんじゃねぇの？』を音源とは違い荒っぽく叫ぶうるみやさん。得意の高音で見事なフェイクを響かせるしゃるろさん。踏み台に足をかけクロノメイト（クロノヴァファンの呼称）を挑発するかなめさん、六者六様のパフォーマンスがステージ上で繰り広げられました。

■和の雰囲気と重低音が合わさった“過去を断ち切る”ための曲『残夢散』

そして、リーダー・かなめさんによる「この曲はステージの上の俺たちだけのためじゃなく、過去を呪うお前たち全員がその過去を断ち切るための曲だ」という曲振りによって始まった楽曲『残夢散』。目まぐるしく変化する歌割りの中、サビで6人の歌声がひとつになった瞬間の力強さがたまらない一曲です。

それぞれのソロパートを経て、全員で披露したのは新曲『propaganda』。それぞれ荒々しくイスに座った6人は、クロノヴァ史上最も治安の悪いラップ曲を不敵に歌い上げました。

■デビュー曲『Antitype』や1周年記念曲『HEXAGRAM』でクライマックスへ

白組曲、黒組曲でしのぎを削った後は、クライマックスに向けて再び全体曲へ。この大事なポイントで披露されたのは、クロノヴァのデビュー曲にして代表曲の『Antitype』。

さらに1周年記念の曲『HEXAGRAM』を続けることで、デビューから今へとつながるクロノヴァの軌跡を感じさせる大団円となりました。

■アンコールでは夏のフェスのような3曲で会場一体となりパフォーマンス

アンコールではシリアスな曲調が多かった本編とは打って変わって、夏らしいお祭りソングを披露。メンバーもフェスを意識し、それぞれにアレンジを加えたライブTシャツ姿で再登場。みんな並んでの肩組みや黒組の大ジャンプ、観客とともに全員でタオルを回しての一体感など、クロノメイトとメンバーの一体感が感じられる2度目のワンマンライブとなりました。

■しゃるろ「これからさらにレベルアップする俺たちを見せ続けるぞ！！」

前回に引き続き今回もこうして無事ライブを行うことができて本当に嬉しく思います！

スタッフの方、関係者の皆様、そして何より普段応援してくれるファンのみんなに心から感謝です！

前回より歌もダンスもレベルアップして公演を終えれたと思いつつ

まだまだこんなもんじゃない！ これからさらにレベルアップする俺たちを見せ続けるぞ！！

という思いがライブを終えて更に強くなりました！

少しだけしゃるろはおいしいものチャージ期間を過ごしたら

また努力を続けさせていただきますので今後とも応援よろしくお願いいたします！

■甘夢れむ「社畜としても活動者としても休んでる暇はないのできばっていきます」

前回からもう8か月、早いような遅いような。

2回目ということで前回よりも自分の魅せ方みたいなものも掴めた気がして初回から続けて足を運んでいただいたファンの方には良い意味で違いを見せられたのではないでしょうか

（ダンスのハードルが想像以上に上がってたのは少し困ったけれど）

ライブを通して高まった熱量もしっかりグループ成長の糧にできるよう

成功に満足せず次はより大きな舞台に立てるよう主戦場であるネットの活動も気合いいれていきたいですね

社畜としても活動者としても休んでる暇はないのできばっていきます。

■かなめ「俺たちは歩みを止めないんで、みんなも全力でついてきなよ」

クロノヴァにとって2度目のライブということもあり、前回は緊張やら不安でやり切ることに精一杯だった感もありましたが、今回は強がりとかではなく伸び伸びと自分達のパフォーマンスを表現できたと思います。

また、メンバーのみんなもアドリブとか上手くなっててびっくりしました笑

同時に俺も負けないよう頑張っていきたいなとも....

ここからは次回のライブ、クロノメイトたちと約束したツアーを実現させ、満員御礼で締めくくれるように日々努力していきます。

俺たちは歩みを止めないんで、みんなも全力でついてきなよ。

■ARKHE「三度目は『完成』か、それとも『破壊』か――」

俺達が創造した第二の宴、VOLT-EX――振り返れば、『覚醒』だな

一度目が『降臨』なら、二度目は『共鳴』。放つ音の波動が、会場を螺旋状に昇華させていく様を今も鮮明に覚えている。特に中盤、静寂が支配した瞬間――俺は見た。数千の瞳が、俺達だけを映していたことを。

あの一瞬の『無』から爆ぜた『有』への転換。美学の結晶だ。

観衆の記憶に刻まれた我が痕跡は、もはや消えることはない。奴らの魂に特異点が寄生し、次なる召喚を渇望させる。

三度目は『完成』か、それとも『破壊』か――俺自身、その答えをまだ知らない

■しの「次は約束のツアーで、やっと会えたねって言わせてください！！」

先日はVOLT-EXにご来場いただきありがとうございます！ 楽しんでいただけましたか？

今回はフェスをコンセプトに、お客さんと一緒に創るライブを意識してパフォーマンスをしました！ 声援がとにかく暖かくて、しのとしてクロノヴァで活動できてよかった、そんな風に思えるライブでした。前回のMomentumはすごく緊張していたのを覚えていますが、今回は2回目ということもあって、そこそこの緊張でした笑

次は約束のツアーで、やっと会えたねって言わせてください！！

■うるみや「感謝感激カンカン照りって感じスね！」

まずは来てもろてほんまにありがとうってのとほんまに楽しかったっス！ｗ

ダンスがクソ苦手なんすけど前回よりもさらにクオリティを上げようってことでダンスの難易度も跳ね上がってうるみやはしぬぅ！って感じでしたｗ

苦手なもんを克服するってのは勿論すけど身体をより絞ってシルエットをよく見せようとか、煽り、スクリーム、ダンス以外でのパフォーマンスでも楽しんでもらえるよう頑張りました！ 人生において貴重な1日が最高の思い出になっとったら大成功！ 感謝感激カンカン照りって感じスね！ 関係ないけどライブの日暑すぎるやろ