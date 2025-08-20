◇セ・リーグ DeNA7―4広島（2025年8月20日 横浜）

DeNAの先発・東克樹がリーグ単独トップの12勝目を挙げた。

5回92球を投げて8安打3失点。苦しみながらも試合をつくった。

初回1死一、二塁では、今季14打数7安打の打率5割、3本塁打と打ち込まれている4番末包をチェンジアップで3球三振。

「思うようにやられている。仕事をさせないように」との意気込み通りに封じた。

しかし3回は投手の大瀬良、4回はモンテロと先頭打者に四球を与えて失点。5回は先頭ファビアンに左翼へ特大の一発を浴た。

打っては2点を先制して迎えた2回の第1打席。1死二、三塁で大瀬良のカットボールを逆方向の左翼にはじき返し、前進守備だったファビアンの頭上を越える2点適時二塁打を放った。

長打をマークするのはは23年9月14日の中日戦以来、2年ぶり。さらに林の右邪飛でタッチアップ。三塁へと激走し、佐野の右前適時打で5点目のホームを踏んだ。

試合後、東は「打席で駆けずり回りすぎたかな…。呼吸のリズムや体のバランスが整えられずにずるずる言ってしまった」と3回以降の失点を反省。

リーグ単独トップの12勝目にも「心から喜べることではない。野手の皆さん、リリーフのみんなが抑えてくれて勝てた。チームがしっかり勝ったのが大きい」と話した。