◇セ・リーグ 巨人2―7ヤクルト（2025年8月20日 神宮）

巨人のトレイ・キャベッジ外野手（28＝米国）は20日のヤクルト戦（神宮）で「2番・左翼」に入ってフル出場したが、4打数無安打2三振。5試合21打席連続ノーヒットとなり、イライラを募らせて三振後にバットをへし折る場面もあった。

感情を爆発させたのは5回の第3打席だった。相手先発右腕・アビラの低めチェンジアップにバットが空を切り、20打席連続無安打となると、キャベッジは怒りの表情。次の瞬間、思いっきりバットを右太ももでへし折った。

キャベッジは岡本不在の間、一番多く4番を務めたが、最後に放った安打は「4番・左翼」で先発出場した13日の中日戦（東京D）第5打席。最後に4番に入った15日の阪神戦（東京D）では8回に決勝犠飛を放ったが、安打はなかった。

この日は1死走者なしで入った初回の第1打席で外角高めチェンジアップを見逃し三振、無死満塁で入った3回の第2打席では遊撃へのインフィールドフライ、1死一塁で入った5回の第3打席で低めチェンジアップに空振り三振、2死走者なしで入った7回の第4打席で一ゴロだった。