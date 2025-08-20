陸上女子棒高跳びで７月の日本選手権覇者の小林美月（２０＝日体大）が２０日、神奈川・日産スタジアムで行われたトワイライト・ゲームスで４メートル１２の大会記録を樹立して優勝した。

大会前には「４メートル１０を最近３本目で跳ぶことが多いので、４メートル１０を１本目でクリアし、４メートル２０に高さを上げていきたい」と課題設定。４メートル１２までを１発でクリアしたものの、４メートル２２を成功させることはできなかった。

それでも、試合後には「４メートル１２も１本目で跳べたし、２２も最後はポールが流れてしまったが良い跳躍はできた。試合内容としては良い方だと思う」と手応えを口にした。

日本選手権では自己記録を１６センチ伸ばし、４メートル３１をマーク。大学在学中に日本記録（４メートル４８）の更新を目標に掲げている中で「この前（日本選手権）のように１６センチの大幅ベストを跳ぶことができたので、１７センチベスト（更新）も夢ではないと思う。確かに、ほぼ（４メートル）５０と考えたら高いとは思うし、今の段階で跳べると１００％では言えないが、在学中には跳べる自信はある」。強い気持ちを胸に、挑戦を続けていく。